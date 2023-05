Три спектакъла на танцовия фестивал One dance week, които заслужават внимание

© One dance week Марко де Силва Ферейра отново гостува в България със спектакъла C A R C A Ç A / CARCASS.

Май е месецът на съвременния танц в България. И е време за One dance week в Пловдив. Фестивалът се открива на 19 май и тази година отбелязва 15 години.

Програмата му и тази година и много разнообразна и събира хореографи от различни страни. Ако не успеете да гледате всичко или повечето представления, ви представяме селекция от три спектакъла, които да не пропускате.

Navy blue - Уна Дохърти

Уна Дохърти е обявена за звезда на съвременната танцова сцена с първите си солови спектакли, в които интерпретира теми като работническата експлоатация, сексуалността и религията. С нейния спектакъл Navy blue се открива 15-ото издание на One dance week.

Танцьорите в Navy blue са облечени в работнически униформи, движат се под музиката на Рахманинов и на Jamie xx, минавайки през различни настроения - тревога, болка, отчуждение, копнеж, решителност, ентусиазъм. Чрез пърформанса си Дохърти задава различни въпроси като какъв е смисълът на танца и какъв е смисълът на всичко изобщо?

Със спектакъла Navy blue на Уна Дохърти се открива 15-ото издание на One dance week.

"Мъртви души" - Гергана Димитрова

"Мъртви души" на Гергана Димитрова е българското участие на One dance week. Спектакълът е вдъхновен от едноименния роман-поема на Николай Гогол и нашето съвремие. Гергана Димитрова вижда снимки от войната в Украйна и прави асоциация с Гогол, който преди около 180 години прави портрети именно на хората от този регион.

Визуалните документални материали от събитията в Украйна са основата, на която се разработват движенческите партитури и образите на сцената. Спектакълът изследва езика на телата по време на война, за да се опита да разбере какво става с душата в такава екстремна ситуация. "Мъртви души" може да бъде гледан на 21 май в Дом на културата "Борис Христов" в Пловдив.

Гергана Димитрова се е занимавал с балет и съвременни танцови техники. През 2012 получава две награди "Икар" за режисура и драматургия за пиесата "Праехидно", написана съвместно със Здрава Каменова.

Гергана Димитрова за спектакъла си за войната: Театърът трябва да говори за важните неща, не да забавлява

C A R C A Ç A / CARCASS - Марко да Силва Ферейра

Португалският хореограф Марко да Силва Ферейра гостува в България и през миналата година, когато закри изданието на One dance week със спектакъла BISON. През 2023 г. той отново ще е една от звездите на фестивала с пърформанса C A R C A Ç A / CARCASS.

На португалски език C A R C A Ç A биват наричани "различните". Танцьорите в едноименния спектакъл изпълняват сложни стъпки, които съчетават традиционен фолклор със съвременни градски танцови стилове (като техно, транс, дъбстеп), които се появяват в култури, характерни за малцинствени общности (например LGBTQIA+ и общности от бившите колонии). Неговият пърформанс може да бъде гледан на 26 май в Пловдив.

