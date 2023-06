Фестивал в НАТФИЗ събира на едно място космология, архитектура и изкуствен интелект

© SHAPESHIFT Festival Фестивалът SHAPESHIFT ще се проведе между 2 и 4 юни в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов".

В първия уикенд на месец юни обновените зали на НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" ще посрещнат артисти, учени и иноватори от всички краища на света в програмата на фестивала SHAPESHIFT, организиран от дигиталната творческа агенция NEXT-DC, в сътрудничество с филмовата ни и театрална академия. Темата на фестивала е "Непознатото като творческа сила".

Програмата включва изложби, арт инсталации, документални филми, лекции и семинари, с които организаторите искат да покажат отношение към дигиталните технологии като необратима част от живота ни - източник на вдъхновение, безкрайни възможности, стремглаво развитие, но и нов вид социална ангажираност и начин на работа и живот. Фестивалът включва безплатна и платена програма, за която могат да се купят билети тук.

"Винаги са ме вълнували иновациите и отражението им върху всяка област от живота. SHAPESHIFT е за всичко ново - идея, технология, откритие, промяна - което дава отражение върху културата, изкуството и дизайна, върху работата и човешките взаимоотношения, активизма и социалната дейност, екологията - върху всичко около нас", казва основател на NEXT-DC и основен куратор на фестивала Мария Тодорова.

Събитието се открива на 2 юни в 19:00 ч. с филмова програма от документални филми, свързани с голямата тема на фестивала - непознатото и творчеството. В програмата намират място следните филми:

The Computer Accent и AI-Lice Through The Looking Glass, в които е разгледана темата за изкуствения интелект.

Carbon: The Unauthorised Biography, който проследява парадоксалната история на въглерода - елементът, от който е изграден животът, но и който може да го унищожи.

В Sophia носителят на награда "Еми" - режисьорът Джон Косбе, разказва трогателната, но и тъжна история на изпаднал във финансово затруднение производител на роботи и неговата електронна дъщеря.

Coded Bias следва работещата към МIT (Масачузетския технологичен институт) Джой Буоламини, която осъзнава, че много от технологиите за разпознаване на лица класифицират неправилно жените и лицата с по-тъмна кожа.

Повече за отделните филми можете да прочетете тук . Музикалната програма на SHAPESHIFT Festival започва в 22:00 ч. в петък, 2 юни, и включва диджеите от сцените на Ню Йорк и Берлин Mandel Turner NY, Laurence Osborne (Appleblim) и Limo D.

Събота и неделя, 3 и 4 юни, са посветени на лекции и затворени творчески сесии, като за всеки от дните могат да се закупят билети отделно, както и за целия фестивал, на сайта на фестивала.

© SHAPESHIFT Festival Фестивалът ще се проведе в обновените зали на НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов".

Пълна програма на фестивала:

02.06, петък, 19.00 ч., НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов"

Откриване на изложба на:



NFT Factory, Париж

VR интерактивните изложби на Akihiko Taniguchi

Agoria - Phytocene NFT, курирано от 91.530 Le Marais

ONUT - Vim - интерактивна инсталация - платформа за 30 жени художници, работещи на тема повишаване на осведомеността относно насилието срещу жени в дигиталното пространство.

20:00 ч. DJ Musical Statues - солов проект за минималистична ембиънт музика на Маргарит Алексиев. Импровизационни композиции, създадени посредством лупъри, вдъхновени от взаимодействието между природни и електронни звуци.

© SHAPESHIFT Festival ONUT - Vim е интерактивна инсталация - платформа за 30 жени художници, насилието срещу жени в дигиталното пространство.

03.06, събота - Аула НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов"

11:00 ч. Гергана Русенова (Австралия/Германия) - архитект, дизайнер и професор с лекция по темата A Shapeshifter: Stepping Out of Definition. Гергана е съвременен shapeshifter - архитект по образование, иноватор и строител.

12:00 ч. Александр Гла (Франция) - творчески директор на NFT Factory, Париж, с лекция на тема Technologies, Medium, and Voice Opportunities.

13:00-14:00 - свободна среща между участниците

14:00 ч. ONUT - Аликс Мартинез и Хуан Реал (Нидерландия/Испания) - част от екипа на най-бързо развиващата се технологична компания за колаборативна работа Miro и мултимедийни артисти с лекция на тема Between2waters: Human | Machine & Everything Creative in-between.

15:00 ч. Проф. Хенк Хукстра (Нидерландия) - космолог и преподавател в университета в Лайден, Нидерландия - лекция на тема Into the Dark: an Exploration of the Universe, в която се изследва връзката между творческото мислене и науката.

16:00 ч. Амели Дин и Ирис Купен от Bakken&Baeck - световноизвестно студио за дизайн с технологична насоченост с офиси в Осло, Бон, Амстердам и Берлин - лекция на тема On hype, sense-making, and connecting the dots.

22:00 ч. Мandel Turner, Appleblim B2y LimoD - на бул. "Цар Освободител" 10

© SHAPESHIFT Festival Лекцията на Гергана Русинова ще е на тема A Shapeshifter: Stepping Out of Definition.

04.06. неделя - Аула НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" и филмова зала

Три практически сесии, в които участниците ще могат да експериментират с нови идеи, техники и инструменти:

09:00 ч. Unveiling the Unseen: A deep dive into web animations с Николай Ликоманов - жури на awwwards и единственият български разработчик с награда на webby awards. В неговата сесия участниците ще се запознаят с пълния процес на създаване и внедряване на уеб анимация и начините, по които тя подобрява работата на потребителите.

11:30 ч. From zero to creative hero: enhanced creativity in AI times с ONUT Studio. В рамките на сесията участниците ще отключат творческия си потенциал чрез интерактивни упражнения за генериране на нови идеи и използване на AI технологии.

14:30 ч. How can we study the dark side of the Universe? с професор Хенк Хукстра. Сесията е посветена на изследването на вселената, нейните произход и бъдеще.

Актуална информация за фестивала можете да следите тук.