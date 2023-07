Фестивалът A to JazZ никога не свършва

© A to JazZ festival Фестивалът през 2024 г. ще се проведе от 4 до 7 юли

Дванадесетото издание на най-големия фестивал за градска култура и музика у нас беше знаково, поставяйки фокус върху София и България като източник на нова музика и творческо съдържание за европейските фестивали. Четирите фестивални дни обединиха артисти от световна класа, изгряващи таланти, родни изпълнители, професионалисти от фестивалната индустрия и многохилядна публика. Тази синергия роди не само неповторима емоция и любов към културата и изкуството, но и ключови действия за позиционирането на България върху културната карта на Европа и международната музикална сцена.

"Това е нашата кауза извън целия музикален празник, който честваме всяка година. Заедно с ключови международни експерти, фестивални директори, музикални журналисти и талантливи изпълнители работим за все повече видимост на българските и балканските артисти в Европа и света", разказва Петър Димитров, основател на A to JazZ.



© A to JazZ festival Джудит Хил

Дванадесетото издание беше знаково заради това, което прозвуча на сцената. В първия шоукейс за уърлд музика в България изпълнители от осем държави представиха своите проекти. Сред фаворитите на публиката бяха сръбското дуо Alice in Wonderband, унгарските новатори Duckshell, перкусионистите Hands in Motion и взривяващата Fanie Fayar. Всички артисти взеха участие в музикалната конференция A to JazZ Talks, където обмениха опит с експерти, букъри и фестивални директори от Европа. Редица от тях получиха директни предложения за следващи ангажименти, което за първи път се случва по време на фестивала. Това превръща A to JazZ в ключов партньор на Европейската шоукейс платформа Upbeat в региона и разпространител на ново съдържание.

Лакиша Бенджамин: Музиката е най-добрият начин за предаване на важни послания

Билал, Джудит Хил и Лакиша Бенджамин от не толкова широко познатите имена в България направиха фурор на сцената в трите фестивални дни. Десетки хиляди скандираха "Още!" в копнеж да слушат техните изпълнения. Изключително представяне направиха и двама млади таланти, които вече завладяват световната музикална сцена - саксофонистът Никола Банков и китаристът Матео Манкузо. А българските артисти EVDN, Криста, Clavexperience, Петя Станчева бенд, Yavi, Funkilicious и Bobo & the Gang представиха пред публиката най-новите си албуми с огромен успех.

© A to JazZ festival Лакиша Бенджамин

A to JazZ бележи цялостен принос в културен, икономически и социален аспект заедно с целенасочени действия за устойчиво развитие. По данни на "Екопак" тази година общият отпадък, генериран по време на фестивала, бележи спад с над 30%. Събраната пластмаса е 500 кг, два пъти по-малко от миналата година, благодарение на нововъведените чаши за многократна употреба. Над 2 тона стъкло и 300 кг хартия ще бъдат директно рециклирани.

A to JazZ преопакова джаза в зелено фестивално преживяване от световно ниво

По време на фестивала за втори път бе проведено мащабно икономическо изследване в партньорство с "Алфа рисърч", което през септември ще представи сравнителен анализ и данни за приноса на A to JazZ в икономиката и обществото. През 2019 г. за първи път бе измерен ефектът на фестивала, показвайки значителен ръст както в аудиторията на събитието - с 15% на годишна база, така и в неговия принос за местната икономика, който се равнява на близо 3 пъти направената инвестиция.

"A to JazZ никога не свършва!" заявиха организаторите и обявиха директно от сцената датите на следващото издание. Фестивалът през 2024 г. ще се проведе от 4 до 7 юли и отново ще бъде четири дни, обещавайки още стойностно съдържание, нови постижения и незабравима музика.