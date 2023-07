Организаторите на A to JazZ обявиха датите на фестивала за следващата година

© A to JazZ festival Лакиша Бенджамин

A to JazZ никога не свършва!" Това заявиха организаторите на фестивала и директно от сцената обявиха датите на следващото издание. Фестивалът през 2024 г. отново ще продължи четири дни и ще се проведе от 4 до 7 юли.

Дванадесетото издание на най-големия фестивал за градска култура и музика у нас обедини артисти от България и света. В първия шоукейс за уърлд музика в България изпълнители от осем държави представиха своите проекти - сръбското дуо Alice in Wonderband, унгарските новатори Duckshell, перкусионистите Hands in Motion и много други. Всички те взеха участие в музикалната конференция A to JazZ Talks, където обмениха опит с експерти, букъри и фестивални директори от Европа.

"Това е нашата кауза извън целия музикален празник, който честваме всяка година. Заедно с ключови международни експерти, фестивални директори, музикални журналисти и талантливи изпълнители работим за все повече видимост на българските и балканските артисти в Европа и света", разказва Петър Димитров, основател на A to JazZ.



© A to JazZ festival Джудит Хил

Билал, Джудит Хил и Лакиша Бенджамин бяха големите звезди в трите фестивални дни. Много голям интерес предизвикаха и двама от най-новите изпълнители, които участваха във фестивала - саксофонистът Никола Банков и китаристът Матео Манкузо. А българските артисти EVDN, Криста, Clavexperience, Петя Станчева бенд, Yavi, Funkilicious и Bobo & the Gang представиха пред публиката най-новите си албуми.

Лакиша Бенджамин: Музиката е най-добрият начин за предаване на важни послания

Тази година A to JazZ отбеляза и цялостен принос в културен, икономически и социален аспект заедно с целенасочени действия за устойчиво развитие. По данни на "Екопак" тази година общият отпадък, генериран по време на фестивала, бележи спад с над 30%. Събраната пластмаса е 500 кг, два пъти по-малко от миналата година, благодарение на нововъведените чаши за многократна употреба. Над 2 тона стъкло и 300 кг хартия ще бъдат директно рециклирани.