Фестивалът "София ДокуМентал" отличи с награди най-добрите документални филми

© Кеворк Ванлян Режисьорите Редон Кикай, Дейвид Паур, Робертъ Зубер и Николай Урумов

Дневник Експрес Научавайте най-важното и интересното с бюлетина в 17 часа. Всеки ден, директно в имейла Ви.

Международният фестивал за документално кино "София ДокуМентал" отличи продукцията "На сауна по сестрински" на естонската режисьорка Анна Хинтс с Наградата за най-добър филм. Състезателната програма на фестивала приключи на 24 септември, когато на церемония под куполите на Ларгото бяха връчени различните отличия.

В конкурсната програма за Най-добър филм на жена режисьор тази година участваха шест продукции, а филмът на Хинтс беше награден от жури в състав: кинокритикът Савина Петкова, режисьорът Хана Бадзяка и директорът на Международния документален фестивал за правата на човека One World - Ондрей Каменицки.

Журито тази година връчи и специална награда, която отиде при Стефи Нидерзол за филма "Седем зими в Техеран", който разказва за Рейханех Джабари - момичето, превърнало се в символ на съпротивата и борбата на жените в Иран.

"Седем зими в Техеран" - филм за съдбата на едно момиче, осъдено на смърт в Иран

Освен Наградата за най-добър филм по време на церемонията в Ларгото беше връчена и Награда на публиката. А зрителите на фестивала тази година избраха да наградят филма на Валери Контакос "Кралицата на порното". Лентата разказва за гръцката емигрантка от еврейски произход Чели Уилсън, която изгражда порно киноимперия и се превръща в една от най-емблематичните фигури на своето време.

В рамките на "София ДокуМентал" се проведе и форумът "Балкански документален пазар", който подкрепя проекти за реализирането на документални филми. Част от програмата на този форум беше и публична презентация (пичинг) на проектите с ментор и модератор Роберт Зубер пред международно жури. Във форума участваха седем проекта, от които журито избра да награди филма Where I End And You Begin на режисьора Дейвид Пауър. В центъра на историята е връзката между една майка и нейното дете, което е със синдром на Даун.

Швейцарският разпространител на документални филми "Лайтдокс" също връчи награда на проект. Тяхната подкрепа отиде при Редон Кикай за филма I Have Never Been on an Airplane. Със специална награда беше удостоено и българското предложение по време на пичинга, а именно - "Берба" на Николай Урумов. Българският проект е за документален филм, посветен на футболиста Димитър Бербатов.