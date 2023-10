16:04 Борисов смени музикалното си оформление при предизборни изяви Златина Зехирова

Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов смени песента, която озвучава появата му на сцените на в различните градове от предизборните му обиколки. Екипът вече залага на класиката на Queen - We will rock you.

Борисов вече влезе под съпровода на песента и аплодисменти в Плевен, Велико Търново, Ловеч, Пазарджик, Хасково, Сливен, а атмосферата се чува на излъчванията на живо в профила му във "Фейсбук".

До последните избори (парламентарните на 2 април) музикалното оформление на Борисов беше от Eye of the tiger на американската рок група Survivor (част от саундтрака на "Роки 3"), както и Thunderstruck на AC/DC.