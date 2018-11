Бистра и Наце за джунглите на Боливия, "бандите" на Кения и още 72 истории

Той се качва на самолета от Бутан за Непал със сенегалски панталони, шала, с който измина Камино де Сантяго, раница от Германия и тяло, направено в Македония..." Това пише Бистра Якимова във фейсбук страницата на блога The Magic of Traveling, поддържан от нея и от съпруга й Наце Сапунджиев - македонеца, на когото е посветен постът.

За седемте години, откакто пътуват заедно, са кацнали в 72 държави (над 1/3 от всички в света), а скорошното им 3-дневно приключение в страната на щастието Бутан описва част от тактиката, с която са постигнали този околосветски резултат: "Преди това бяхме в Непал, където аз изкарах курс за инструктор по йога. В един от дните имахме много дълъг преход с автобус, в който спонтанно решихме да летим до Бутан и резервирахме всичко в движение", разказва Бистра. "Туристическата такса там е над 200 долара на ден, но като теглихме чертата, разбрахме, че по-изгодно е да видим страната, докато сме наблизо, отколкото ако решим да летим от София", допълва Наце.

С цялото си брутно вътрешно щастие обаче Бутан не е дестинацията, която отговаря на характера им да кривват от добре отъпканите пътеки, сами да организират маршрутите си, да спят в "хотели" без стени в гори и джунгли, в палатки в пустинята или селски колиби в Африка.

"В Бутан няма независими пътешественици, всичко минава през туроператори", уточняват Бистра и Наце, които все пак са впечатлени от изкачването си до "Леговището на тигъра" – будисткият храмов комплекс, изграден на върха на отвесна скала на 3120 м надморска височина.

Танцуващите с местни

Запознават се съвсем стъпили на земята - в IT компания, в която са колеги. Тогава Бистра е и инструктор по танци и бързо увлича Наце, с когото днес заедно подготвят хореографии за първия сватбен танц на бъдещи младоженци и ги обучават как да го изпълнят. Естествено традиционните танци са нещата, които задължително "опитват" по време на пътешествията си. "Така на един плаж на остров Мавриций научихме Сега", казва Наце и допълва какво го е пленило в танца: "Понеже е роден като част от забавленията в свободното време на робите, за него е характерно едва доловимото повдигане на краката за сметка на по-буйните движения на горната част на тялото."

Панама

Въпреки че Бистра се е оттеглила от IT сектора и се е отдала на писането на втората част на книгата си "Магията на пътуването: Последвай местните" (посветена на специалните им срещи с местни хора от 14 дестинации), на въпрос как имат толкова време да обикалят света, казват, че нямат.

Като IT специалист обаче Наце има лукса не само да си взема неплатен отпуск, но и да напуска работа (и да си намери нова, когато поиска). Направил го е заради двумесечното им пътешествие в Централна Америка: Белиз, Гватемала, Доминиканска република, Ел Салвадор, Коста Рика, Мексико, Никарагуа, Панама и Хондурас, където стават сертифицирани гмуркачи в достъпния за целта рай Утила.

Мексико

Острови за напреднали

Любим момент от това пътешествие е 6-часовото пътуване от континентална Панама до автономните острови Сан Блас в Карибско море, където за два дни отсядат в една от автентичните бараки на местните хора Гуна Яла (или Куна Яла).

"Островите са в буквалния смисъл отдалечени, защото чужди граждани нямат право да купуват земя. Можеш да се гмуркаш, да се излежаваш на плажа и да се запознаваш с истински местни обичаи, които не са претопени от туристически бизнес", разказва Бистра. Най-силно впечатление са ѝ направили пъстрите гривни, които жените носят около прасците си и "заради които крайниците им нямат обичайната заобленост, а са впечатляващо тънки и източени". Наце пък помни "работата" на старейшината на един от островите: да лежи в хамак цял ден и да мисли – право, каквото останалите жители нямат.

Южноамериканското им приключение е в две части – първо само до Перу, заради детската мечта на Наце да види и пипне древния Мачу Пикчу, а после се връщат за двумесечен трип през Аржентина, Боливия, Бразилия, Парагвай, Уругвай, Чили и пак Перу. Там отново не пропускат да се запознаят с островитяни – хората от племето Урос, които живеят на плаващите тръстикови къщи в Титикака и жителите на друг остров в езерото – Такиле.

"Всеки тръстиков остров приютява няколко семейства Урос и ако някое не се разбира с останалите, неговата част се откачва", разказва Бистра и допълва, че има и централен тръстиков пункт с малко училище, църква, болница и кафене, а до тоалетна се ходи с лодка – в по-непретенциозен тръстиков обект.

На остров Такиле пък всички плетат - мъже, жени, деца. "Жените си избират съпрузи по качеството на шапката, която сами са си оплели, като тестът е, като напълниш шапката с вода, тя да не изтече през нея", разказва Наце.

Нямат любимо място, но държавата, в която биха останали да живеят (и в която са изминали над 5000 км с кола), е Нова Зеландия, заради зашеметяващата природа, отзивчивостта на местните, за които да си "различен" е качество, а не заплаха, и заради възможността по-лесно да стигнат до всички точки на Океания с всичките им местни жители.

Настаняването като преживяване

"Често гледаме на настаняването само като място, където хвърляш багажа, теглиш един душ и спиш, след като си правил най-интересните неща навън, далеч от него. За нас обаче то е много важно и допринася за най-хубавите моменти от пътуването", разказва Бистра. Последното им пътешествие до Близкия изток също е било повлияно от това правило. Отиват в Йордания, за да видят чудото Петра, но заради огромния туристически наплив остават много по-очаровани от нощувките си в палатка в пустинята Вади Рум, където домакините приготвят вечерята, заровена под пясъка, върху който слагат въглища.

Препоръчват обаче и по-популярната дестинация Акаба, където са се гмуркали във водите на Червено море, в които по думите им имаш видимост поне 40 м. Разказват, че по нареждане на йорданския крал, който също е гмуркач, там са потопени умишлено кораб, танкер и самолет (почистени от боята и маслото), около които вече са се образували корали, а допълнителна атракция е да се снимаш със скелета на "пилота" на "потъналия" самолет.

Бандите на Кения

Не пропускат основните атракции в страните, които посещават, но това да поживеят без топла вода или без електричество или пък без кой знае колко светски вещи винаги им оставя по-ценни спомени. "Най-яркият пример е, че след сафари приключението и природните резервати, през които минахме в Африка, истински щастливи се почувствахме по време на престоя си в едно крайбрежно кенийско село, в "бандата" (кирпичена къща) на прекрасно местно семейство", разказва Наце.

Става дума за хора, които ги посрещат с кокосова вода от току-що откъснат от палмата плод и в чиито градини расте кашу, но възможността да опитат комерсиална газирана напитка превръща живота им в истински празник. "Когато им донесохме фанта от магазина, пощуряха от удоволствие и си я пиеха на малки глътки, за да имат за по-дълго", спомня си Наце. "Въпреки че живеят бедно, нямат огради, не се заключват. Селото е като голяма отворена градина - всеки може да влезе в твоята банда или при твоите животни, но никой не си и помисля да открадне нещо."

Разходка до искрящо бяла плажна ивица с тюркоазени води, скачане на въже с децата в пясъка и игра с домашните любимци, сред които маймуната Нелсън, току-що уловен октопод за вечеря, лентяйстване във всекидневната върху истински плетени мебели – това са само част приятните спомени от тридневната им ваканция в кенийското село срещу 12 евро за нощувка.

Нищо обаче не може да се сравни с реакцията на децата от махалата, когато Бистра и Наце сменят парцалената им "футболна" топка с истинска. "Вместо очакваната истерия и караници те се подредиха в колона пред най-голямото дете и изчакваха чинно реда си да ритнат топката", спомня си Наце. За такива моменти пътуват.

Welcome to the jungle: препоръки за настаняване от Бистра и Наце:

- Екоколиба (Madidi Jungle Ecolodge) в боливийската джунгла – защото няма по-добър начин да я опознаете;

- Дървен хотел Ryokan Kato в Йошино, Япония – за да спрете и да се възхитите на упоритата работа и волята на хоратa;

- Лодка-къща във водите на Керала, Индия – защото няма абсолютно нищо, което да разваля романтиката, а персоналът се грижи да задоволява всичките ви нужди;

- Mohagine Hotel в дъждовните гори, Дрейк бей, Коста Рика, където ще си станете по-близки приятели с маймуните в съседствo;

- Будисткият храм Yochi-in в Коясан, Япония - ако можете да следвате простите правила на монасите и да уважавате начина им на живот, ще имате невероятно преживяване;

- Палатка в Лумпул, Сенегал – защото има някаква магична романтика в пренощуването в пустинята.

Как да пътувате повече

Липсата на пари е едно от най-честите оплаквания, което хората изтъкват като причина да не пътуват, а всъщност е въпрос на приоритети за какво харчиш, казва Бистра. "Ние живеем щастливо без телевизор, най-новия модел телефон/таблет или нови дрехи и предпочитаме да даваме парите си за преживявания."

По думите ѝ 2 месеца в Южна Америка с раници на гърба струват колкото 1 месец обиколка с кола из Нова Зеландия, което пък струва по-малко от основен ремонт на кухнята. Още един пример – дълъг уикенд в Италия за двама (самолетни билети, настаняване, вход за забележителности и дори някое хапване в заведение) ще струва по-малко от средно модерен "умен" телефон, излязъл миналата година.