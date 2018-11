Момичето, което пътува само по света

© Цветелина Белутова 1 / 4

Тя се нарича номад – човек, който е в непрекъснато движение, работещ отвсякъде и на шега – бездомен. Пътуването по света е всекидневието й. Тръгва, без да планира и се оставя на любопитството да я води. Няма да се втурне да посещава музеите и туристическите забележителности, защото целта й е да се слее с живота по улиците, да се запознава с местните и да търси вдъхновяващи бизнес истории.

Двадесет и девет годишната Анна Пелова пътува сама по света (случвало се е и на стоп – през цяла Испания, както и в част от Щатите) от години и работи дистанционно за международни стартъпи, още докато следва креативна рекламна стратегия в Лондонския колеж по комуникации. Напълно уверена, че няма невъзможни неща, тя започва да печели парите, от които има нужда още като тийнейджър, а малко по-късно се увлича по писането и разработва няколко проекта, сред които съавторство на книгата "Селата в България. Посоки за туризъм и култура", гайд за пътуване на стоп, "Правилно хранене" - инициатива за популяризирането на превантивното здраве сред българите и др. Опитът си като дигитален номад - човек, който успява да работи отвсякъде, споделя в страницата Great Nomad (http://greatnomad.com), макар и вече не толкова активно. Допреди година беше концентрирана върху събиране на истории за първата си книга – The Founders and The Underdog, с която иска да покаже гледната точка на инвеститори, предприемачи и милионери/милиардери, променили света или страната си. Именно за да срещне тези личности, Анна тръгва без стратегия, предварително уговорена среща и с доза късмет към градове в САЩ, Португалия, Полша, Танзания, Дубай, Сингапур, Индия и други.

Докато прави опити да завърши книгата си, младата жена междувременно успява да се запали по криптовалутите – едногодишна бизнес авантюра, съпроводена с трудности, а отскоро е обсебена от нова идея – да създаде платформа за посещение на фитнеси по света от чужденци, или нещо като airbnb за спортуващи. Идеята й хрумва от собствен опит – като човек, който държи на формата си и обича да пътува, самата тя знае какво коства тренировка в зала в чужбина – труднодостъпно, скъпо и вреемко занимание. Gymsix* вече се разработва с помощта на приятели и тепърва ще се тества на пазара.

© Анна Пелова Мароко

Вярва, че всеки, който иска да опознае света,

трябва да опита да пътува сам

Така неизбежно се запознаваш с нови хора, за разлика от случаите, в които пътуваш с приятели и общуваш предимно с тях. "Обстоятелствата те правят по-общителен и отворен към другите, казва тя. На мен винаги ми е било некомфортно да отида сама в бар или в дискотека, но с времето свикнах и се оказа доста забавно. Така тествам себе си – имам ли смелостта да заговоря непознат или да се присъединя към група от хора? Как ще го направя? В началото се чувствах жалко, но когато промених собствената си нагласа, разговорите просто започнаха да се случват естествено и така създадох много интересни нови приятелства."

В Хонг Конг се запознава с човек, който след това й помага в трудна ситуация. "Цените на хотелите изведнъж скочиха 10-30 пъти заради националния празник, а аз нямах къде да остана. Той имаше празен апартамент и просто ми изпрати адреса, каза ми къде е скрил ключа и че мога да се настаня там, без да иска нищо в замяна."

© Анна Пелова Сан Франциско

Затова според нея най-ценното нещо е контактът с местните. Те винаги знаят къде са хубавите, скритите и опасните места. "Аз лично винаги поставям себе си в ситуации, в които да срещам такива – в хостел, чрез платформата Couchsurfing (http://couchsurfing.org), чрез събития или в бар. Местните са онези, които винаги са ми давали добри съвети относно моята сигурност. Доверявам им се и изпълнявам. Ако 10/10 кажат: "не излизай сама, след като се стъмни", значи има причина да не го правя."

Едно такова място се оказва Йоханесбург – град, в който нейни приятели са били обирани. "Аз останах в къщата на гей двойка и те още от вратата ми направиха брифинг по безопасност – остави всички бижута в къщата, остави си раницата с лаптопа, не се разхождай сама дори през деня, ако си извън хубавите квартали и моловете." И въпреки вниманието, с което съпроводено прекарването й, констатацията й накрая е, че хората там намират начин да живеят щастливо.

Пак благодарение на местните в Бали попада на незабравима церемония. "Жените носеха даровете на главите си, които приличаха на многоетажни торти – предимно плодове и крекери. Продължи 3 часа, а молитвите включваха различни цветя за всеки различен бог или богиня", разказва Анна.

© Анна Пелова Мароко

Тя няма предварително изготвен план и стратегия за точки за посещение в различните градове. Всичко, свързано с организация, й е досадно. "Може би аз съм единственият пътешественик, който не ползва tripadvisor, откривам си сама интересни точки, или следвам препоръката на местните."

В раницата, с която пътува, си носи дрехи, бельо, лаптоп, телефон, малко козметика, бански – всичко останало е излишно. Дрехите се свиват на руло и се слагат в плик, който се компресира.

Ако все още се чудите как живеят т.нар. номади

Анна дава своя личен пример: "Наскоро си правих автобиография, за да видя как изглежда на хартия и осъзнах, че сменям работните си занимания през година-две години. Действам както при предприемачите – ако нещо не върви в един момент, понякога няма смисъл да го буташ и продължаваш към следващото. Може би по-младото поколение като моето е по-лесно да разбере това, защото се адаптира по-лесно към промените, разсъждава Анна. Според нея поколението на родителите й е свикнало на друг живот, с по-различен ритъм и промените са стрес за тях, а тя и връстниците й малко или много са родени в него. Шегува се, че дълго време майка и баща й си мислели, че е "пълен клошар", но в един момент осъзнали, че онова, което върши, има смисъл и че тя се чувства добре. "Но им отне 6-7 години Непрекъснато ме питаха няма ли да си намериш сериозна работа, приятел, апартамент, да имаш деца...", усмихва се тя.

А нейните приоритети са да е свободна, да е в движение. "Аз мога да стоя на едно място и една – две години, но трябва да знам, че в момента, в който някой ми каже – има нещо интересно за правене в Сингапур, мога да тръгна". Като лош вариант си представя да отиде в някоя компания в Лондон например, да си намери работа и да седи на едно място - възможност, за която се замисля след провала си с криптовалутите. И въпреки че от няколко места, на които праща CV, я канят на интервю, тя отказва. "Предполагам, че за повечето хора това би било мечта..."

© Анна Пелова Япония

Би живяла навсякъде

Най-вече в Япония или Америка. Там са местата, на които й остава сърцето.

Макар че е била веднъж за две седмици, Страната на изгряващото слънце успява да й въздейства силно. Най-яркото, което си спомня от там е вкусът на сушито. "Няма нищо общо с това, което ядем тук, коментира Анна. "Рибата е много прясна и се приготвя с прости съставки – предимно с ориз и водорасли, без никакви специални ефекти, странни сосове, всичко е до качество й"

Мароко е мястото, на което би се връщала пак и пак. Всъщност, вече го е правила, защото там е шарено, интересно, "все едно живееш друг живот за малко, съвсем различен на фона на нашата култура."

САЩ също са нейна любима дестинация. Колкото и пъти да отиде там, сякаш ги вижда за първи път. Това в пълна сила се отнася до...Ню Йорк.

© Анна Пелова Япония

Където и да попадне, нищо не може да шокира Анна и нищо не приема за драма, защото "всичко е приключение". Смята, че ако човек иска да пътува по света, просто трябва... да си го представи. "Позволете на въображението ви да ви заведе там, където искате да отидете. Всъщност това е въпрос, който всеки сам трябва да си зададе и да си отговори: "Какво трябва да направя, за да съм свободен да пътувам и да работя откъдето аз искам?" Правилните отговори идват тогава, когато си зададете правилните въпроси.

От личен опит

- Винаги нося бижута от бяло злато, които са моята застраховка (освен официалната, която имам). Не изглеждат скъпи и ако нещо се случи, винаги мога да ги продам бързо и да се измъкна от ситуацията.

- Хубаво е и човек да си носи по няколко дебитни / кредитни карти, малко пари в брой. Случва се картите да блокират, да се загубят, да си забравиш пин кода.

- Пътуването може да е доста натоварващо за тялото и за психиката и има дни в който просто ти се реве и не ти се излиза от стаята. И това е окей. Колкото по-бързо го приемеш, толкова по-бързо ще излезеш от тези моменти.

- Когато номадството е начинът ти на живот, трябва да се научиш как да не се разсейваш и да останеш да работиш, когато искаш да се срещаш с хора или да се разхождаш навън. Да пътуваш е различно от това да си турист.

- Бизнес контактите, които се създават, по време на път, са един от най-големите ресурси.

- Когато пътуваш достатъчно, осъзнаваш, че дори и в някои от най-опасните места по света, хората пак намират начин да живеят добре.