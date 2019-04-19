Фотогалерия: На сбогуване със зимата

© Татяна Димитрова
Татяна Димитрова
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Чамкория да го бяха написали барем по турският правопис.
Съжителство на красивото и грозното...
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DDRРейтинг: 3604 Весело
Чамкория да го бяха написали барем по турският правопис.Принадлежността към дадена нация не е даденост, тя е въпрос на възпитание а след време и на осъзнат избор. Културталибан - с комсомолски плам определя кой е културен и кой чалгаджия.
penetratingРейтинг: 11624 Неутрално
Съжителство на красивото и грозното...Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
БМЗРейтинг: 1567 Неутрално
Закривай. (с)Апокалипсисът апокалиптичен