Фотогалерия: На сбогуване със зимата

 
Средата на април, която дойде с нови 20-30 сантиметра сняг в по-високите части на планините, не удължи ски сезона в по-ниското.

© Татяна Димитрова

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Средата на април, която дойде с нови 20-30 сантиметра сняг в по-високите части на планините, не удължи ски сезона в по-ниското.
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По някои от пистите на Боровец снегът почти напълно се е стопил, по други е единственото място, където е останал.
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Малка част от заведенията работят в очакване на междусезонни туристи поне за уикенда. Собствениците се шегуват с отбилите се при тях, че ако има доведат десетина клиенти ще им платят комисиона.
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Топящият се сняг е превърнал в кални места края на пистите и тревните площи около тях, а по улиците свободно се лее вода от топенето.
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Ниски облаци ту обхващат горната част на пистите, ту се отдръпват, за да пропуснат слънцето.
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Различни по-малки и по-големи постройки, свидетелстващи за времената преди соца, са напълно порутени и опасни, а други са обрамчени в железни решетки, за да бъдат опазени от набези.
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Решетките едва удържат и разрухата.
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Отдръпването на снега разкрива и боклуците, които явно са презимували там, а някои по-едри са направо нахвърляни в реката - близо до края на самите писти. Не е очевидно, че това е само временно.
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Татяна Димитрова

Татяна Димитрова

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Коментари (3)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на DDR
    DDR
    Рейтинг: 3604 Весело

    Чамкория да го бяха написали барем по турският правопис.

    Принадлежността към дадена нация не е даденост, тя е въпрос на възпитание а след време и на осъзнат избор. Културталибан - с комсомолски плам определя кой е културен и кой чалгаджия.
  2. 2 Профил на penetrating
    penetrating
    Рейтинг: 11624 Неутрално

    Съжителство на красивото и грозното...

    Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
  3. 3 Профил на БМЗ
    БМЗ
    Рейтинг: 1567 Неутрално

    Закривай. (с)

    Апокалипсисът апокалиптичен




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