Какво е да видиш Мадагаскар на живо

Близо 14 часа полет. Толкова е разстоянието от България до островната страна Мадагаскар, посещението на която не е само в детските мечти. Намиращият се на 10 хил. км от Европа остров, който по площ надхвърля пет пъти тази на България, привлича с 2 хил. кв. м коралови рифове и също 5 хил. километра брегова ивица. Разбира се, това не е единственото, с което местният туристически борд се опитва да привлече туристи от Източна Европа и по-конкретно от България.

Очаквано първото нещо, което казват за родината си представителите на борда, дошли в студен ден в България, е целогодишните 30 градуса, на които те се радват. Важно уточнение, е източното крайбрежие на острова (1600 км са между най-северната и най-южната точка) е дъждовно, в централната част, където е и столицата Антананариво, климатът е умерен, по западното крайбрежие е горещо и сухо.

Гмуркането, риболовът и играта на голф са неща, които човек може да опита на много места по света. Но на Мадагаскар се срещат и могат да бъдат видени множество ендемични видове растения и животни, сред които пеперуди, лемури, хамелеони, 6 вида баобаби, птици, които може да бъдат наблюдавани целогодишно. (Всъщност по официална информация 80% от от характерните за острова растения и животни са ендемити.) За ценителите на трекинга има разработени 1600 км маршрути.

В страната има три обекта под защитата на ЮНЕСКО - два природни (The Rainforests of the Atsinanana и Tsingy de Bemaraha Strict Nature Reserve) и един археологически (The Royal Hill of Ambohimanga, състоящ се от бивш дворец и некропол).

Имаме всичко, за да доставим удоволствие на туристите си - исторически забележителности, плажове, природа, гостоприемни местни хора, храна, изрежда Нариджао Бода, председател на туристическия борд.

За предизвикателствата пред небцето на туристите може би ще даде идея обстоятелството, че на острова един живот делят 18 етнически групи с предци араби, африканци и азиатци. Ключов продукт е оризът. Това обяснява и защо, поне засега, сувенирите в страната са ръчно изработени и плод на развитите занаяти.

Мадагаскар е начело в две глобални класации - по производство на ванилия и сапфир, на второ място за масло от иланг-иланг и на четвърто - по личи. Освен това в класацията World Travel Awards е поставен на десето място за 2019 г.

В страната има две международни летища - в столицата и на остров Нози Бе (Nosy Be), като островът се определя от местните като място, което непременно трябва да се види. Повечето авиокомпании кацат в столицата, а оттам може да се лети до други дестинации на острова. При пристигане на международните летища се плаща виза - 35 евро, която е валидна в рамките на месец. Ваксините не са задължителни, но е препоръчително туристите да имат такава против малария.

В помощ на туристите, които искат организирано да посетят различни места, са разработени различни маршрути като повечето траят по около 10 дни. Разбира се, може да се вземе кола под наем, за да се обикаля островът.

От туристическия борд уверяват, че в страната им цари политическа стабилност и се отваря все повече за чуждите инвеститори. Туризмът дава 13% от брутния вътрешен продукт на Мадагаскар, което е ръст от 19% спрямо 2015 г. С други думи, туризмът набира все по-висока скорост. До острова летят "Ер Франс", "Търкиш еърлайнс" и Египетските авиолинии.