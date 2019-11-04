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%
Мая
Манолова
45.1
%
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%
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%
Източник: ОИК, 100% протоколи
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%
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До края на годината в Археологическия музей на Хисаря гостува изложба, представяща тибетското изкуство. Тя е собственост Димитровградския музей и е дарена от Китайското посолство в София през 2010 г. Досега е представяна в музеите в Димитровград, Стара Загора, Сливен, Търговище, Павликени, Разград, Гоце Делчев, Велинград, Шумен, Свиленград, Морското казино в Бургас и др. През 2017 г. част от предметите гостуват в Националната галерия &bdquo;Квадрат 500&ldquo; като част от изложбата &bdquo;Образи на просветлението &ndash; будистко изкуство от Хималаите&rdquo;.

© baba_zozolana

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До края на годината в Археологическия музей на Хисаря гостува изложба, представяща тибетското изкуство. Тя е собственост Димитровградския музей и е дарена от Китайското посолство в София през 2010 г. Досега е представяна в музеите в Димитровград, Стара Загора, Сливен, Търговище, Павликени, Разград, Гоце Делчев, Велинград, Шумен, Свиленград, Морското казино в Бургас и др. През 2017 г. част от предметите гостуват в Националната галерия &bdquo;Квадрат 500&ldquo; като част от изложбата &bdquo;Образи на просветлението &ndash; будистко изкуство от Хималаите&rdquo;.
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Кожена "Танка" – картина на осемте богатства: златна урна, златен чадър, раковина, лента (знаме), направена от жълт брокат, колело на Дхарма, лотоси, двойна риба и възел на безкрайността. Танка е будистка религиозна живопис върху памучно платно с естествени бои и 24-каратово злато, създадена от монаси в състояние на медитация и молитви. Тя е обект на посвещение, помощ към духовна практика и източник на благословия, а изработването ѝ е подчинено на строги правила. Вярва се, че „Танка“ въздейства положително на обкръжението, събужда ума, наелектризира съзнанието, облагородява сърцето. Дори самият акт на гледане на „Танка“ само по себе си е добро дело. Тя дарява здраве, благополучие и дълъг живот. Почитането на танките дава вътрешен мир, хармония, щастие и защита от неблагоприятни обстоятелства.
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Чаените купи вляво се състоят от сребърни капаци и сребърни поставки и са инкрустирани с корали. Масленият чайник с печка е за поддържане на температурата на чая. Вдясно е Драконов съд за маслен чай, консумиран по време на Тибетската нова година и на весели празненства.
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Традиционен тибетски съд за вино, изработен от бронз
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Поясни орнаменти, най-предпочитани от тибетските жени. Изработват се от сребро и се инкрустират със злато, тюркоази и корали за елегантност.
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Танка "Дакини" – жена, която върви по небето (тантрическата богиня Ваджрайогини)
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Оцветено лакирано гърне и маслени лампи вдясно, направени от позлатено сребро и инкрустирани със скъпоценни камъни. Маслената лампа служи за поклонение пред Буда.
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Тибетска роба на мъж, украсена с леопардова кожа. Този тип роби е най-предпочитан от пастирите в Северен Тибет, които носят и шапки от лисича кожа.
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Облекло за жени в Линджъ: те се обличат в ризи, вълнени или кожени жакети, вълнени шапки и тибетски ботуши.
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Червена Махагара – лицева маска с три широко отворени дълбоки очи и пламтящи вежди. Маската пресъздава главния будистки пазач по време на свещен танц.
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Бяла Махагара – будистки пазач, който държи съкровища в ръцете си. Известен е като „Пазител на богатството“.
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Кутия „Чема“ – лакирана дървена кутия, съдържаща „чинкъ“ (високопланински ечемик), цзанба (печено брашно от високопланински ечемик), скулптура и плочки, гравирани със слънце и луна. Тя символизира изключително богата реколта. Изнася се навън или се използва при богослужебни статуи на Буда само по време на Тибетската нова година или важни фестивали.
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Камък „Мани“ с написани молитвени мантри
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Метален съд с цветни камъни, направен от червена мед и инкрустиран с жълта мед, сребро, цветни камъни и санскритски сутра линии. Използва се основно за съхранение на масло. Вдясно е резбована дървена драконова купа. Използва се при култови церемонии или при посрещане на високопоставени гости.
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Танка
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Глава на Танчин Чюйдзи – огромна кравешка глава, която е един от основните пазители в тибетския будизъм.
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Танка – тантрическото божество Чакрасамавара в единение със своята съпруга Ваджраварахи
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Накити
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Накити
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Тибетската пагода Бодхи е облепена с червена и жълта мед. Нейният корпус носи чудодейни статуи и е инкрустиран с тюркоаз, корали, ахат и цветни камъни. Вътре в статуята се съхраняват свещени спомени на известни монаси от манастирите, където пагодата е разположена. Обвита е с 5 цветни Хада - шалове, символизиращи Буда, и 5 Дхвани, или 5 вида мъдрост на Буда.
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Медицинска танка
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Тромпети
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Чхо барабан
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Кожен орнамент, изрисуван с тантрически будистки пазач с три отворени очи. Устните са обърнати, за да се видят езикът и горните зъби, и е увенчан с корона, съставена от 5 черепа, за да се прогонват дяволите.
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Този вид бронзови съдове са най-предпочитани от тибетските манастири и семейства. Използват се за чай или за топене на масло.
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Глинена кадилница, в която се пали тамян за прогонване на злото
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Молитвените тубуси са снабдени с дървена дръжка и се правят от бронз, сребро или позлатено сребро. От външната страна на тубуса са гравирани сутра линии. Той се използва, за да съхранят Сутра линии, отпечатани на хартия – главно шестте сричкови молитвени думи. Тибетците въртят молитвения тубус, за да натрупат милостиня и благочестиви факти за следващия си живот.
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Танка „Картина на двореца Потала”. Будистката крепост Потала в долината Лхаса е създаден през VII век от първия император на обединен Тибет. Той е владетелят, който въвежда будизма в страната. След успешна военна кампания срещу Китай, между двете страни е сключен мир, а императорът се жени за китайска принцеса. За да я посрещне, той строи крепост на планината Марпо Ри. През 1645 г. при управлението на Далай Лама Пети на мястото на изгорената по време на война Червена крепост започва строителството на двореца Потала. Целият комплекс е построен за около 50 години. Простира се на площ от 40 хектара и на места височината е от 13 етажа. Състои се от редица красиви зали и стаи, украсени с пищни декорации. Дворецът е резиденция на Далай Лама и седалище на тибетското правителство до 1959 г. Днес Дворецът Потала е част от световното културно наследство.
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Танка
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Още един пазител
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Коментари (1)
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  1. 1 Профил на penetrating
    penetrating
    Рейтинг: 10091 Неутрално

    Интересна изложба. Опитах чай с масло, но не ми хареса много. Може би заради солта...

    Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert




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