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Читателска фотогалерия: Тибетското изкуство в Хисаря

До края на годината в Археологическия музей на Хисаря гостува изложба, представяща тибетското изкуство. Тя е собственост Димитровградския музей и е дарена от Китайското посолство в София през 2010 г. Досега е представяна в музеите в Димитровград, Стара Загора, Сливен, Търговище, Павликени, Разград, Гоце Делчев, Велинград, Шумен, Свиленград, Морското казино в Бургас и др. През 2017 г. част от предметите гостуват в Националната галерия „Квадрат 500“ като част от изложбата „Образи на просветлението – будистко изкуство от Хималаите”.