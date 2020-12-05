Фотогалерия: Непозната красота

© Радо Москов
nhg01619085
Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.
Сн.5 Красиво, но много опасно!
+++Няма две еднакви снимки, когато снимаш Природата!Сн.18
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lz2Рейтинг: 2690 Неутрално
Сн.5 Красиво, но много опасно!ПравописА е поле за изява на неграмотните!
Tzar Vova Josei-kiРейтинг: 2835 Неутрално
+++
Няма две еднакви снимки, когато снимаш Природата!
Сн.18