 
Коледна елхичка с шамфъстък

© girl power

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Коледна елхичка с шамфъстък
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Коментари (4)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 5536 Неутрално

    Браво за труда и желанието.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  2. 2 Профил на DDR
    DDR
    Рейтинг: 2563 Неутрално

    Браво. С една резлива бозичка ....

    Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
  3. 3 Профил на Костадин Иванов
    Костадин Иванов
    Рейтинг: 3183 Весело

    Забранено за диабетици!

    Еретик
  4. 4 Профил на smeshnotoani
    smeshnotoani
    Рейтинг: 407 Неутрално

    И няколко килца отгоре :)





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