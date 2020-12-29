Предозиране: Евродепутат нарече "кретени" критикуващите превоза с бус за колбаси 18:45, 28 дек 20 / Предозиране 264
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 5536 Неутрално
Браво за труда и желанието.ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
DDRРейтинг: 2563 Неутрално
Браво. С една резлива бозичка ....Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
Костадин ИвановРейтинг: 3183 Весело
Забранено за диабетици!Еретик
smeshnotoaniРейтинг: 407 Неутрално
И няколко килца отгоре :)