1/6

Фотогалерия: Башлийска порта

Башлийска порта се намира над Дългото езеро и има височина 2530 метра, като изкачването е твърде стръмно и включва сипеи и наклони над 60 градуса. До Дългото езеро /на снимката/, пътеката е песен, но нагоре....