Фотогалерия: Башлийска порта

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© Костадин Иванов

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Башлийска порта се намира над Дългото езеро и има височина 2530 метра, като изкачването е твърде стръмно и включва сипеи и наклони над 60 градуса. До Дългото езеро /на снимката/, пътеката е песен, но нагоре....
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С набирането на височина се откриват върховете Муратов /2669м/, Хвойнати /2635м/, Вихрен /2914м/ и Кутело /2908м/. Долу е Дългото езеро.
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На единствената тераса има две малки езерца, украсяващи гледката към мраморните първенци и страничното Тодорино било. На преден план е Малка Тодорка /2713м/.
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Мокър от пот, достигам портата. Пред мен е цялата алпийска част на циркуса.
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На юг времето се разваля. Това което се вижда насреща е връх Каменица /2822м/, а вдясно е Спано поле. Видимостта не е добра, но можеше да е по-лошо.
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Правя още малко усилия и достигам гърбицата на връх Опрено, откъдето се виждат Стражите - поредица от върхове над 2800м и Тевно Василашко езеро.
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Коментари (2)
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  1. 1 Профил на karabastun
    karabastun
    Рейтинг: 8361 Любопитно

    Супер !!!

    [email protected]
  2. 2 Профил на padrino
    padrino
    Рейтинг: 2760 Неутрално

    Великолепни снимки👍

    На сеКУРити гардове (cgv37662786), малоумни (EUdefender) и тролове (Шакир Зулов) не отговарям 😁




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