Фотогалерия: Поморийска мъгла

Жертвите и заразените с коронавируса по света от март 2020 г. досега (карта) 22:01, 03 яну 21 / Свят 653
PetleshevРейтинг: 2665 Неутрално
Мене пък от ученическите години ми се е набил в главата един куплет от Лермонтов. Тъй де, нали стана дума за мъгла...Бивш tww09306483.
Белеет парус одинокой
В тумане моря голубом!...
Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?...
ЛеоРейтинг: 912 Неутрално
И както пееше Тодор Колев, Бог да го прости, "и след мъглата пак мъгла".
stanimirkouРейтинг: 518 Неутрално
Красиво и малко тъжно.