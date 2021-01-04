Фотогалерия: Поморийска мъгла

 
&quot;Бъдещето е мъгла, която продължава да виси над морето; лодка, която плава към дома, или пък не.&quot; - Ан Секстън

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&quot;Бъдещето е мъгла, която продължава да виси над морето; лодка, която плава към дома, или пък не.&quot; - Ан Секстън
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"Ето я мъглата, атмосферна влажност, която все още е несигурна в дестинацията, не съвсем метеорологично време и не напълно настроение, но все пак участва и в двете." - Хал Борланд
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"Мъглата се раздига; животът е въпрос на вкус." - Франк Уидъркайнд
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"Гъстата мъгла е странен водач! Ако тръгнете на пътешествие с него, ще ви вземе отникъде и ще ви остави никъде!" - Мехмед Мурат Илдан
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"Виждам много мъгла и малко светлинки. Харесва ми, когато животът е скрит. Това ти дава шанс да си представяш хубави неща - по-хубави, отколкото са в действителност." - Бен Хехт
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"И когато мъглата се вдигне и звездите и луната изгреят през нощта, това ще бъде прекрасна гледка." - Джак Керуак
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"Мъглата и лицемерието, т.е. сянката, конвенцията, благоприличието - точно това бяха нещата, които придаваха на Лондон неговата поезия и романтика." - Ада Левърсън
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"Науката виси като събираща се мъгла в долината, мъгла, която започва отникъде и не отива никъде, случайно, нищожно неудобство за минувачите." - Х. Дж. Уелс
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"Когато на амвона е мъгливо, на църковните пейки е облачно." - Кавет Робърт
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"Понякога е трудно да се вижда в живота. Ако се настани мъгла, не можем да видим нищо. Повечето хора са така хванати в капана на живота, та забравят, че целта на живота е да бъдеш щастлив." - Фредерик Ленц
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"Никога не осъзнаваш колко гъста е твоята мъгла, докато тя не се вдигне." - Джесика Бърд
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"В природата всичко има функция. Функцията на мъглата е допълнително да разкрасява съществуващите красоти!" - Мехмет Мурат Илдан
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"Човешки истории, представляващи интерес - те помрачават въпросите и замъгляват ума." - Джеймс Брукс
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"Това, което е облак във въздуха от гледна точка на долината, е мъгла, гледано от планинското възвишение на облака." - Стивън Л. Хорстмайер
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"Мъглата на живота се осигурява като източник на объркване за ума, така че да не можем да разчитаме на него и затова се налага да се обърнем към нашите чувства и интуитивния ни Аз." - Стивън Харисън
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"Точно като шофирането в мъгла, бедствието ни забавя до пълзене, а понякога ни спира напълно." - Дейвид Бърд
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Коментари (3)
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  1. 1 Профил на Petleshev
    Petleshev
    Рейтинг: 2665 Неутрално

    Мене пък от ученическите години ми се е набил в главата един куплет от Лермонтов. Тъй де, нали стана дума за мъгла...

    Белеет парус одинокой
    В тумане моря голубом!...
    Что ищет он в стране далекой?
    Что кинул он в краю родном?...

    Бивш tww09306483.
  2. 2 Профил на Лео
    Лео
    Рейтинг: 912 Неутрално

    И както пееше Тодор Колев, Бог да го прости, "и след мъглата пак мъгла".

  3. 3 Профил на stanimirkou
    stanimirkou
    Рейтинг: 518 Неутрално

    Красиво и малко тъжно.





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