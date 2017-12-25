Цвете за Коледа

Валидна: от 15 дек, 2017 до 29 дек, 2017
Населено място: София
Компания: ALD Automotive
Валидна: от 15 дек, 2017 до 29 дек, 2017
Населено място: София
Компания: ALD Automotive
Валидна: от 15 дек, 2017 до 29 дек, 2017
Населено място: София
Компания: ALD Automotive
Валидна: от 15 дек, 2017 до 12 яну, 2018
Населено място: София
Компания: KPMG
xaliРейтинг: 5748 Весело
По Коледа това е цветето, което бързо изчезва на пазара.
Даже жива елхичка, нагиздена с цветни играчки може по-лесно да се намери :-)
Cara MiaРейтинг: 1901 Неутрално
Коледната звезда плюс бутилка червено вино е много подходящ Коледен подарък!
Тони ШнайдераРейтинг: 1498 Весело
Знаех си, че Ксалимира ще ни зарадва с някоя трогателна снимка за Коледа! И не се излъгах. Аз пък ви поздравявам с това:Три пъти го режа и все е късо.
https://youtu.be/X7pWMkYGNYs
РосиРейтинг: 8243 Неутрално
А на моето зелените листа започнаха да падат. Сигурно не се грижа правилно за него.