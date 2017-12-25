Цвете за Коледа

Цветето е открито 1828 г в тропическите гори на Мексико, където е невисок храст най-често с 1, 5м височина. За цветарството е открито от Алберт Еке. <br />В Европа е донесено 1873 г. В саксии достига височина 30-40см, цъфти в периоада <br />октомври-януари. Оригиналност придават характерните ярко оцветени подобни на листа прицветници, които постепенно се обагрят в червен цвят.

© xalli

Цветето е открито 1828 г в тропическите гори на Мексико, където е невисок храст най-често с 1, 5м височина. За цветарството е открито от Алберт Еке.
В Европа е донесено 1873 г. В саксии достига височина 30-40см, цъфти в периоада
октомври-януари. Оригиналност придават характерните ярко оцветени подобни на листа прицветници, които постепенно се обагрят в червен цвят.



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Коментари (4)
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  1. 1 Профил на xali
    xali
    Рейтинг: 5748 Весело

    По Коледа това е цветето, което бързо изчезва на пазара.
    Даже жива елхичка, нагиздена с цветни играчки може по-лесно да се намери :-)

  2. 2 Профил на Cara Mia
    Cara Mia
    Рейтинг: 1901 Неутрално

    Коледната звезда плюс бутилка червено вино е много подходящ Коледен подарък!

  3. 3 Профил на Тони Шнайдера
    Тони Шнайдера
    Рейтинг: 1498 Весело

    Знаех си, че Ксалимира ще ни зарадва с някоя трогателна снимка за Коледа! И не се излъгах. Аз пък ви поздравявам с това:


    https://youtu.be/X7pWMkYGNYs

    Три пъти го режа и все е късо.
  4. 4 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 8243 Неутрално

    А на моето зелените листа започнаха да падат. Сигурно не се грижа правилно за него.





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