Цвете за Коледа

Цветето е открито 1828 г в тропическите гори на Мексико, където е невисок храст най-често с 1, 5м височина. За цветарството е открито от Алберт Еке.

В Европа е донесено 1873 г. В саксии достига височина 30-40см, цъфти в периоада

октомври-януари. Оригиналност придават характерните ярко оцветени подобни на листа прицветници, които постепенно се обагрят в червен цвят.