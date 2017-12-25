Честито Рождество!

Патриарх Неофит оглави литургията в катедралата "Св. Ал. Невски" в София.

© tako12

Патриарх Неофит оглави литургията в катедралата "Св. Ал. Невски" в София.



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Коментари (5)
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  1. 1 Профил на neut
    neut
    Рейтинг: 7291 Неутрално

    Весели светли празници на колегите от форума и на екипа от Дневник

    In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
  2. 2 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 9441 Неутрално

    Светли празници!

  3. 3 Профил на Realist
    Realist
    Рейтинг: 2933 Неутрално

    Честито Рождество!

    Демокрацията е несъвършена, но никой не е измислил нещо по- добро.
  4. 4 Профил на Тони Шнайдера
    Тони Шнайдера
    Рейтинг: 1498 Весело

    Честито Рождество
    tako12

    Казваше ми моят свако
    патриарси снима Тако.

    Три пъти го режа и все е късо.
  5. 5 Профил на One Hour
    One Hour
    Рейтинг: 1087 Неутрално

    Честито Рождество и за много години!





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