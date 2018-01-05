Напълно унищожен тротоар от паркирали таксиметрови автомобили

Валидна: от 15 дек, 2017 до 12 яну, 2018
Населено място: София
Компания: KPMG
Валидна: от 14 дек, 2017 до 11 яну, 2018
Населено място: София
Компания: Mobiltel
Валидна: от 12 дек, 2017 до 09 яну, 2018
Населено място: София
Компания: БНБ
Валидна: от 12 дек, 2017 до 09 яну, 2018
Населено място: София
Компания: БНБ
Cara MiaРейтинг: 2109 Неутрално
Реакция не очаквам!
netРейтинг: 238 Неутрално
Там незнам да е имало въобще някога тротоар.
Трева, водеща се зелена площ - да.
Току-виж след някой месец му сменили статута и го направили официално паркинг...
blondofilРейтинг: 737 Весело
Чакай да позная отговора на бакшишите:
- Амчи къде да паркираме?
ЧардоРейтинг: 2900 Любопитно
До коментар [#3] от "blondofil":
https://www.google.bg/maps/ @42.6956041,23.3633892,3a,75y,161.36h,75.35t/data=!3m6!1e1!3m4!1sxfsquYZG44SLNUUHgq7idg!2e0!7i13312!8i6656?hl=bg
-Амчи вътре си имат голям двор . . . Вярвам, Господи, помогни на моето неверие! Марко гл.IХ,ст.24
svobodenРейтинг: 1415 Неутрално
Е кога е имало тротоар там, че да е бил унищожен!? Аман от мрънкане.
ironsРейтинг: 740 Неутрално
До коментар [#5] : Ами разходете се и вижте. Тук, там, е останало някое парче от плочка. Има и остатъци от бордюр. Тази територия е облагородена преди около 30-35 години. За съжаление, дълги години не е пипана. Има остатъци от алейна мрежа, нагоре към Редута.