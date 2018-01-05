Напълно унищожен тротоар от паркирали таксиметрови автомобили

Напълно унищоженият тротоар, без никаква реакция от общината досега.<br /> <br /> Tротоарът е напълно унищожен от паркирали таксиметрови автомобили на ОК Супертранс. Настилката липсва и автомобилите са заели 100% от тротоара, без никаква възможност за преминаване на пешеходци.&nbsp;<br /> <br /> Столична община любезно е помолена:<br /> -автомобилите незабавно да бъдат отстранени от тротоара<br /> -тротоарът да бъде възстановен за сметка на виновните<br /> -да се възпрепятства бъдещо паркиране на възстановения тротоар със стабилни антипаркинг колчета<br /> -да се потърси отговорнст от отговорните в Столична община, защото проблемът е отдавна, а наказателния паркинг е на 500 м.<br /> <br /> Ще видим, каква ли ще е реакцията.

© irons

Напълно унищоженият тротоар, без никаква реакция от общината досега.

Tротоарът е напълно унищожен от паркирали таксиметрови автомобили на ОК Супертранс. Настилката липсва и автомобилите са заели 100% от тротоара, без никаква възможност за преминаване на пешеходци. 

Столична община любезно е помолена:
-автомобилите незабавно да бъдат отстранени от тротоара
-тротоарът да бъде възстановен за сметка на виновните
-да се възпрепятства бъдещо паркиране на възстановения тротоар със стабилни антипаркинг колчета
-да се потърси отговорнст от отговорните в Столична община, защото проблемът е отдавна, а наказателния паркинг е на 500 м.

Ще видим, каква ли ще е реакцията.



Коментари (6)
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  1. 1 Профил на Cara Mia
    Cara Mia
    Рейтинг: 2109 Неутрално

    Реакция не очаквам!

  2. 2 Профил на net
    net
    Рейтинг: 238 Неутрално

    Там незнам да е имало въобще някога тротоар.
    Трева, водеща се зелена площ - да.
    Току-виж след някой месец му сменили статута и го направили официално паркинг...

  3. 3 Профил на blondofil
    blondofil
    Рейтинг: 737 Весело

    Чакай да позная отговора на бакшишите:
    - Амчи къде да паркираме?

  4. 4 Профил на Чардо
    Чардо
    Рейтинг: 2900 Любопитно

    До коментар [#3] от "blondofil":

    https://www.google.bg/maps/ @42.6956041,23.3633892,3a,75y,161.36h,75.35t/data=!3m6!1e1!3m4!1sxfsquYZG44SLNUUHgq7idg!2e0!7i13312!8i6656?hl=bg

    Чакай да позная отговора на бакшишите:- Амчи къде да паркираме?
    —цитат от коментар 3 на blondofil


    -Амчи вътре си имат голям двор . . .

    Вярвам, Господи, помогни на моето неверие! Марко гл.IХ,ст.24
  5. 5 Профил на svoboden
    svoboden
    Рейтинг: 1415 Неутрално

    Е кога е имало тротоар там, че да е бил унищожен!? Аман от мрънкане.

  6. 6 Профил на irons
    irons
    Рейтинг: 740 Неутрално

    До коментар [#5] : Ами разходете се и вижте. Тук, там, е останало някое парче от плочка. Има и остатъци от бордюр. Тази територия е облагородена преди около 30-35 години. За съжаление, дълги години не е пипана. Има остатъци от алейна мрежа, нагоре към Редута.





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