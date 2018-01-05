Напълно унищожен тротоар от паркирали таксиметрови автомобили

Напълно унищоженият тротоар, без никаква реакция от общината досега.



Tротоарът е напълно унищожен от паркирали таксиметрови автомобили на ОК Супертранс. Настилката липсва и автомобилите са заели 100% от тротоара, без никаква възможност за преминаване на пешеходци.



Столична община любезно е помолена:

-автомобилите незабавно да бъдат отстранени от тротоара

-тротоарът да бъде възстановен за сметка на виновните

-да се възпрепятства бъдещо паркиране на възстановения тротоар със стабилни антипаркинг колчета

-да се потърси отговорнст от отговорните в Столична община, защото проблемът е отдавна, а наказателния паркинг е на 500 м.



Ще видим, каква ли ще е реакцията.