Варна - само 367 000

Цифрите са по данни на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГРАО) към 15-ти декември миналата година.

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Цифрите са по данни на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГРАО) към 15-ти декември миналата година.



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Коментари (6)
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  1. 1 Профил на zegi
    zegi
    Рейтинг: 635 Неутрално

    И от тези 367000, колко са "кара" и колко "кармъзъ" бастуните?

  2. 2 Профил на Sinergy
    Sinergy
    Рейтинг: 522 Любопитно

    На преброяването Пловдив и Варна бяха по 330000, малко странно ми се вижда толкова толкова бързо да им се е увеличило настроението....

  3. 3 Профил на goofy
    goofy
    Рейтинг: 29 Неутрално

    Прекалено е много, съотнесено към населението на самата област, та и на страната като цяло. Проблем, важащ за съжаление за всички по-големи български градове - вътрешната миграция по икономически причини.

  4. 4 Профил на karabastun
    karabastun
    Рейтинг: 8905 Любопитно

    На мен пък ми е интересно, че и преди 30 -тина години пак бяхме над 300 000 - сега градът стана пет пъти по-голям, а населението мръдна малко нагоре !?

    karabastun1@abv.bg
  5. 5 Профил на ivan_
    ivan_
    Рейтинг: 4654 Любопитно

    Карабастун, няма какво да се кахъриш.
    България е под 7 млн.
    Испания е над 40 млн. и има всичко 5 града по-големи от Варна, като население:
    1 Madrid 2,824,000
    2 Barcelona 1,454,000
    3 Valencia 736,000
    4 Sevilla 695,000
    5 Zaragoza 601,000

    и 4 близки до Варна:
    6 Málaga 542,000
    7 Las Palmas de Gran Canaria 354,000
    8 Bilbao 351,000
    9 Murcia 350,00

  6. 6 Профил на ivan_
    ivan_
    Рейтинг: 4654 Неутрално

    До коментар [#5] от "ivan_":

    Опс...
    6 града по-големи, Малага е към групата на по-големите...:)





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