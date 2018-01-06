Варна - само 367 000

Валидна: от 15 дек, 2017 до 12 яну, 2018
Населено място: София
Компания: KPMG
Валидна: от 14 дек, 2017 до 11 яну, 2018
Населено място: София
Компания: Mobiltel
Валидна: от 12 дек, 2017 до 09 яну, 2018
Населено място: София
Компания: БНБ
Валидна: от 12 дек, 2017 до 09 яну, 2018
Населено място: София
Компания: БНБ
zegiРейтинг: 635 Неутрално
И от тези 367000, колко са "кара" и колко "кармъзъ" бастуните?
SinergyРейтинг: 522 Любопитно
На преброяването Пловдив и Варна бяха по 330000, малко странно ми се вижда толкова толкова бързо да им се е увеличило настроението....
goofyРейтинг: 29 Неутрално
Прекалено е много, съотнесено към населението на самата област, та и на страната като цяло. Проблем, важащ за съжаление за всички по-големи български градове - вътрешната миграция по икономически причини.
karabastunРейтинг: 8905 Любопитно
На мен пък ми е интересно, че и преди 30 -тина години пак бяхме над 300 000 - сега градът стана пет пъти по-голям, а населението мръдна малко нагоре !?karabastun1@abv.bg
ivan_Рейтинг: 4654 Любопитно
Карабастун, няма какво да се кахъриш.
България е под 7 млн.
Испания е над 40 млн. и има всичко 5 града по-големи от Варна, като население:
1 Madrid 2,824,000
2 Barcelona 1,454,000
3 Valencia 736,000
4 Sevilla 695,000
5 Zaragoza 601,000
и 4 близки до Варна:
6 Málaga 542,000
7 Las Palmas de Gran Canaria 354,000
8 Bilbao 351,000
9 Murcia 350,00
ivan_Рейтинг: 4654 Неутрално
До коментар [#5] от "ivan_":
Опс...
6 града по-големи, Малага е към групата на по-големите...:)