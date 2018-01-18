Как ти хрумна да спреш така?

И то за пореден път!<br /><br /><em>Тази публикация е част от съвместен проект между "Дневник" и <a href="http://grajdanite.bg/" target="_blank">приложението "Гражданите"</a> за намаляване на нарушенията по пътищата.</em><br />

© stoyanmitov

И то за пореден път!

Тази публикация е част от съвместен проект между "Дневник" и приложението "Гражданите" за намаляване на нарушенията по пътищата.




Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (3)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Cara Mia
    Cara Mia
    Рейтинг: 2407 Неутрално

    Ама той не мисли,камо ли да му хрумне!

  2. 2 Профил на Дон Кихот
    Дон Кихот
    Рейтинг: 2032 Весело

    "Как ти хрумна да спреш така?"

    Въобще не му е хрумнало. Не виждаш ли, че е първосигнално...

  3. 3 Профил на dobrev1
    dobrev1
    Рейтинг: 255 Неутрално

    1. защото е за малко;
    2.защото е пич;
    и т.н.





За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
нагоре
Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах