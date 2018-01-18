Валидна: от 17 яну, 2018 до 31 яну, 2018
Населено място: София
Компания: UNICEF Bulgaria
Валидна: от 17 яну, 2018 до 24 яну, 2018
Населено място: София
Компания: SumUp EOOD
Валидна: от 16 яну, 2018 до 30 яну, 2018
Населено място: София
Компания: EVN България
Валидна: от 16 яну, 2018 до 13 фев, 2018
Населено място: София
Компания: Български хелзинкски комитет
Cara MiaРейтинг: 2407 Неутрално
Ама той не мисли,камо ли да му хрумне!
Дон КихотРейтинг: 2032 Весело
"Как ти хрумна да спреш така?"
Въобще не му е хрумнало. Не виждаш ли, че е първосигнално...
dobrev1Рейтинг: 255 Неутрално
1. защото е за малко;
2.защото е пич;
и т.н.