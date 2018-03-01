Дунавски парк, Силистра

Времето е идеално за разходки в Дунавски парк в Силистра. Разбира се, ако обичате много сняг :). Много чисто, бяло и красиво!

© pavelsilistra

Времето е идеално за разходки в Дунавски парк в Силистра. Разбира се, ако обичате много сняг :). Много чисто, бяло и красиво!



Коментари (4)
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  1. 1 Профил на roosty
    roosty
    Рейтинг: 419 Неутрално

    Хубава снимка, апропо.

  2. 2 Профил на rincewind
    rincewind
    Рейтинг: 1011 Неутрално

    Ако не е чисто, бяло и красиво как е? Дигс шит? Хирс шит? Има ли?

  3. 3 Профил на rincewind
    rincewind
    Рейтинг: 1011 Неутрално

    Питам просто, щото в биг вилидж тия субстанции са навсякъде

  4. 4 Профил на rincewind
    rincewind
    Рейтинг: 1011 Неутрално

    Догс де и хорс





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