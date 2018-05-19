Землянка в зелената площ, за да паркира колата

Тази гледка е от години... По неговата логика ако всички вземем лопатите и разкопаем малкото останали зелени площи и междублокови пространства.<br /><br />Тази публикация е част от съвместен проект между "Дневник" и <a href="http://grajdanite.bg/" target="_blank">приложението "Гражданите"</a>.<br />

© stoyanmitov

Тази гледка е от години... По неговата логика ако всички вземем лопатите и разкопаем малкото останали зелени площи и междублокови пространства.

Тази публикация е част от съвместен проект между "Дневник" и приложението "Гражданите".



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Коментари (16)
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  1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 3210 Неутрално

    Това е някой квартален гербаджия щом му търпят простотиите.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  2. 2 Профил на Росен (Путлер капут)
    Росен (Путлер капут)
    Рейтинг: 3139 Неутрално

    До коментар [#1] от "КМЕТ В СЯНКА":

    И как стигна до този "гениален" извод?

    в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
  3. 3 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 3210 Весело

    ами написал съм го. Ако прочетеш внимателно имаш шанс и да го разбереш.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  4. 4 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 10164 Неутрално

    За наглеците няма почивен ден и са от всякакви цветове.

  5. 5 Профил на lz2
    lz2
    Рейтинг: 7978 Неутрално

    ами написал съм го. Ако прочетеш внимателно имаш шанс и да го разбереш.
    —цитат от коментар 3 на КМЕТ В СЯНКА


    Тоя с колата е много голям селендур като тебе. Няма нищо общо с никоя партия.

    ПравописА е поле за изява на неграмотните!
  6. 6 Профил на Mai-ski_17.
    Mai-ski_17.
    Рейтинг: 815 Неутрално

    Потрудил се е. Има си паркомясто.
    Осерат ли го птиците, отиде боята.

    Аз съм за реалистично гледане на проблемите. Без политика.
  7. 7 Профил на npg38547585
    npg38547585
    Рейтинг: 1385 Неутрално

    Абе, площта не е баш зелена .,.....

  8. 8 Профил на Росен (Путлер капут)
    Росен (Путлер капут)
    Рейтинг: 3139 Неутрално

    До коментар [#3] от "КМЕТ В СЯНКА":

    Аз го прочетох, но обяснението ти е ялово.
    Комуноидите имаХА и имаТ такива навици.
    Затова и го игнорирах. Исках да видя написан истинският ти мотив да дращиш простотии.
    Освен това ти държа сметка, защото си доказал, че НЕ си глупак.
    Единственият ти дефект е уклона към старото, към комуноидите.

    в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
  9. 9 Профил на Росен (Путлер капут)
    Росен (Путлер капут)
    Рейтинг: 3139 Весело

    До коментар [#5] от "lz2":

    Всъщност тоя се е възползвал от готов тунел си мисля.
    Иначе би следвало да е сякъл дървета. Нещо, което не би му позволил никой.
    И не може да е "силен" като гледам старото комби.
    То това "Пежо" хич не е лошо като модел впрочем.

    в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
  10. 10 Профил на Чардо
    Чардо
    Рейтинг: 3234 Любопитно

    То хубаво , ама някой да разбра къде е този "паркинг" ?
    Какво пречи на постоянния ни автор - към всеки негов сигнал да даде линк
    и за адреса в Гугъл карти ? !
    От тези 4 кадъра не може да се добие представа дали е между блоково пространство или пък частен не заграден двор ?
    Такава "екстра" има във фейса и винаги можеш да си покажеш местопребиваването . . .
    А и в този случай, така както са подредени 4-те кадъра са много сбити и дребни, до като друг път са били в поредица фоторепортаж - по-големи и ясни . . . .

    Вярвам, Господи, помогни на моето неверие! Марко гл.IХ,ст.24
  11. 11 Профил на lustmord
    lustmord
    Рейтинг: 2419 Неутрално

    Абе, площта не е баш зелена .,.....
    —цитат от коментар 7 на npg38547585


    То всеки така разправя - и как да стане зелена при положение, че разни селяндури я разорават и отъпкват ежедневно с таратайките си и Джелезния аргумент "Ами като няма къде да се паркира..."

  12. 12 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 927 Неутрално

    Хубава галерия, ама имам чувството че собственикът на автомобила НЕ пита никого къде да паркира, нито автора на поста, нито пишещите :)

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
  13. 13 Профил на lustmord
    lustmord
    Рейтинг: 2419 Неутрално

    До коментар [#12] от "Боян Таксиров":

    Аз бих му поставил някой от онези 20кг камъни дето се виждат на снимката на предния капак. Първия път - внимателно, па ако има втори и трети - вече както ми дойде...

  14. 14 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 927 Неутрално

    До коментар [#13] от "lustmord":

    До коментар [#12] от "Боян Таксиров":Аз бих му поставил някой от онези 20кг камъни дето се виждат на снимката на предния капак. Първия път - внимателно, па ако има втори и трети - вече както ми дойде...
    —цитат от коментар 13 на lustmord


    Какво чакаш?

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
  15. 15 Профил на Нефертити
    Нефертити
    Рейтинг: 1776 Неутрално

    Селяндур, пълно е с такива в София.

    Предразсъдъците са за ограничените.
  16. 16 Профил на Mai-ski_17.
    Mai-ski_17.
    Рейтинг: 815 Весело

    Всеки има идея как да повреди тенекията по колата, камъни, драскане, огледала и други.
    Аз бих сложил един картоф в ауспуха и бих го набутал по-навътре с пръчка.

    Аз съм за реалистично гледане на проблемите. Без политика.




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