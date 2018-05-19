Землянка в зелената площ, за да паркира колата

Валидна: от 17 май, 2018 до 14 юни, 2018
Населено място: Други в България
Компания: Винербергер ЕООД
Валидна: от 16 май, 2018 до 13 юни, 2018
Населено място: София
Компания: Икономедиа АД
Валидна: от 15 май, 2018 до 29 май, 2018
Населено място: София
Компания: Икономедиа АД
Валидна: от 10 май, 2018 до 24 май, 2018
Населено място: София
Компания: ФиБу България
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 3210 Неутрално
Това е някой квартален гербаджия щом му търпят простотиите.ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
Росен (Путлер капут)Рейтинг: 3139 Неутрално
До коментар [#1] от "КМЕТ В СЯНКА":в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
И как стигна до този "гениален" извод?
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 3210 Весело
ами написал съм го. Ако прочетеш внимателно имаш шанс и да го разбереш.ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
Peni NikolРейтинг: 10164 Неутрално
За наглеците няма почивен ден и са от всякакви цветове.
lz2Рейтинг: 7978 Неутрално
Тоя с колата е много голям селендур като тебе. Няма нищо общо с никоя партия. ПравописА е поле за изява на неграмотните!
Mai-ski_17.Рейтинг: 815 Неутрално
Потрудил се е. Има си паркомясто.Аз съм за реалистично гледане на проблемите. Без политика.
Осерат ли го птиците, отиде боята.
npg38547585Рейтинг: 1385 Неутрално
Абе, площта не е баш зелена .,.....
Росен (Путлер капут)Рейтинг: 3139 Неутрално
До коментар [#3] от "КМЕТ В СЯНКА":в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
Аз го прочетох, но обяснението ти е ялово.
Комуноидите имаХА и имаТ такива навици.
Затова и го игнорирах. Исках да видя написан истинският ти мотив да дращиш простотии.
Освен това ти държа сметка, защото си доказал, че НЕ си глупак.
Единственият ти дефект е уклона към старото, към комуноидите.
Росен (Путлер капут)Рейтинг: 3139 Весело
До коментар [#5] от "lz2":в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
Всъщност тоя се е възползвал от готов тунел си мисля.
Иначе би следвало да е сякъл дървета. Нещо, което не би му позволил никой.
И не може да е "силен" като гледам старото комби.
То това "Пежо" хич не е лошо като модел впрочем.
ЧардоРейтинг: 3234 Любопитно
То хубаво , ама някой да разбра къде е този "паркинг" ?Вярвам, Господи, помогни на моето неверие! Марко гл.IХ,ст.24
Какво пречи на постоянния ни автор - към всеки негов сигнал да даде линк
и за адреса в Гугъл карти ? !
От тези 4 кадъра не може да се добие представа дали е между блоково пространство или пък частен не заграден двор ?
Такава "екстра" има във фейса и винаги можеш да си покажеш местопребиваването . . .
А и в този случай, така както са подредени 4-те кадъра са много сбити и дребни, до като друг път са били в поредица фоторепортаж - по-големи и ясни . . . .
lustmordРейтинг: 2419 Неутрално
То всеки така разправя - и как да стане зелена при положение, че разни селяндури я разорават и отъпкват ежедневно с таратайките си и Джелезния аргумент "Ами като няма къде да се паркира..."
Боян ТаксировРейтинг: 927 Неутрално
Хубава галерия, ама имам чувството че собственикът на автомобила НЕ пита никого къде да паркира, нито автора на поста, нито пишещите :)mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
lustmordРейтинг: 2419 Неутрално
До коментар [#12] от "Боян Таксиров":
Аз бих му поставил някой от онези 20кг камъни дето се виждат на снимката на предния капак. Първия път - внимателно, па ако има втори и трети - вече както ми дойде...
Боян ТаксировРейтинг: 927 Неутрално
До коментар [#13] от "lustmord":
Какво чакаш?
mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
НефертитиРейтинг: 1776 Неутрално
Селяндур, пълно е с такива в София.Предразсъдъците са за ограничените.
Mai-ski_17.Рейтинг: 815 Весело
Всеки има идея как да повреди тенекията по колата, камъни, драскане, огледала и други.Аз съм за реалистично гледане на проблемите. Без политика.
Аз бих сложил един картоф в ауспуха и бих го набутал по-навътре с пръчка.