Камикадзе в насрещното

Валидна: от 23 май, 2018 до 06 юни, 2018
Населено място: София
Компания: Cargill
Валидна: от 23 май, 2018 до 30 май, 2018
Населено място: Пловдив
Компания: EVN България
Валидна: от 17 май, 2018 до 14 юни, 2018
Населено място: Други в България
Компания: Винербергер ЕООД
Валидна: от 16 май, 2018 до 13 юни, 2018
Населено място: София
Компания: Икономедиа АД
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 3046 Неутрално
Явно някой не си е свършил работата защото не видях на видеото ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ в подобни случаи пътен знак.ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
Климент ГорановРейтинг: 398 Неутрално
Метрото и околните сгради ясно очертават за кое платно става въпрос.
ВатникРейтинг: 624 Неутрално
Голф, беемве, поне на 15 гоини, задължително дизел, или в най-лощият случай бензин с газова уредба. Това е диагноза.Every cradle is a grave.
А за пичовете по-горе, това е двулентов ЕДНОПОСОЧЕН път, който минава покрай метрото за Мусагеница. Тоя малоумник явно е излезнал от пряката по-надолу, където със сигурност има знак позволен завой само надясно.
Ето и линк за доказателство! https://www.google.com/maps/ @42.6557209,23.3698991,3a,75y,201.45h,90.14t/data=!3m6!1e1!3m4!1sTyMvbKmHt-bplYy8JknhFw!2e0!7i13312!8i6656
ВатникРейтинг: 624 Неутрално
https://goo.gl/maps/EP2Ypj2P7rr ето бачкащ линкEvery cradle is a grave.
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 3046 Неутрално
До коментар [#3] от "Ватник":ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
Къде е Д4?
neutРейтинг: 8690 Неутрално
ГьонсуратIn the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
ПетърчоРейтинг: 529 Неутрално
До коментар [#5] от "КМЕТ В СЯНКА":
Гражданите не са длъжни да снимат всеки знак в района, когато докладват нарушение. Този път е ясно, че е еднопосочен и такива оправдания само някой малоумен би използвал - няма знак Д4.. Защото пресечката, от която излиза този има знак Г4, който забранява завой на ляво.
Със заяждане на дребно само ставаш смешен в очите на хората.
ВатникРейтинг: 624 Неутрално
Какъв Д4? Има ли знак завой само надясно? Има ли отсреща влизането забранено?
Що се правиш на интересен? Every cradle is a grave.
ПетърчоРейтинг: 529 Неутрално
До коментар [#5] от "КМЕТ В СЯНКА":
Да не говорим, че има знак В1!