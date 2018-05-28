Камикадзе в насрещното

<cc-violation-type-label _ngcontent-c25="true">Пътно нарушение </cc-violation-type-label>на МПС с регистрационен номер C5525XT на ул. "Проф. Марко Семов", София<br /><a href="https://www.youtube.com/watch?v=7otB4vZvjSI" target="_blank">Видео</a><br /><br /><em>Тази публикация е част от съвместен проект между "Дневник" и приложението <a href="https://grajdanite.bg/home" target="_blank">"Гражданите"</a> за намаляване на нарушенията по пътищата.</em><br />

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Пътно нарушение на МПС с регистрационен номер C5525XT на ул. "Проф. Марко Семов", София
Видео

Тази публикация е част от съвместен проект между "Дневник" и приложението "Гражданите" за намаляване на нарушенията по пътищата.




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Коментари (9)
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  1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 3046 Неутрално

    Явно някой не си е свършил работата защото не видях на видеото ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ в подобни случаи пътен знак.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  2. 2 Профил на Климент Горанов
    Климент Горанов
    Рейтинг: 398 Неутрално

    Метрото и околните сгради ясно очертават за кое платно става въпрос.

  3. 3 Профил на Ватник
    Ватник
    Рейтинг: 624 Неутрално

    Голф, беемве, поне на 15 гоини, задължително дизел, или в най-лощият случай бензин с газова уредба. Това е диагноза.

    А за пичовете по-горе, това е двулентов ЕДНОПОСОЧЕН път, който минава покрай метрото за Мусагеница. Тоя малоумник явно е излезнал от пряката по-надолу, където със сигурност има знак позволен завой само надясно.

    Ето и линк за доказателство! https://www.google.com/maps/ @42.6557209,23.3698991,3a,75y,201.45h,90.14t/data=!3m6!1e1!3m4!1sTyMvbKmHt-bplYy8JknhFw!2e0!7i13312!8i6656

    Every cradle is a grave.
  4. 4 Профил на Ватник
    Ватник
    Рейтинг: 624 Неутрално

    https://goo.gl/maps/EP2Ypj2P7rr ето бачкащ линк

    Every cradle is a grave.
  5. 5 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 3046 Неутрално

    До коментар [#3] от "Ватник":

    Къде е Д4?

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  6. 6 Профил на neut
    neut
    Рейтинг: 8690 Неутрално

    Гьонсурат

    In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
  7. 7 Профил на Петърчо
    Петърчо
    Рейтинг: 529 Неутрално

    До коментар [#5] от "КМЕТ В СЯНКА":

    Гражданите не са длъжни да снимат всеки знак в района, когато докладват нарушение. Този път е ясно, че е еднопосочен и такива оправдания само някой малоумен би използвал - няма знак Д4.. Защото пресечката, от която излиза този има знак Г4, който забранява завой на ляво.

    Със заяждане на дребно само ставаш смешен в очите на хората.

  8. 8 Профил на Ватник
    Ватник
    Рейтинг: 624 Неутрално

    До коментар [#3] от "Ватник":Къде е Д4?
    —цитат от коментар 5 на КМЕТ В СЯНКА


    Какъв Д4? Има ли знак завой само надясно? Има ли отсреща влизането забранено?
    Що се правиш на интересен?

    Every cradle is a grave.
  9. 9 Профил на Петърчо
    Петърчо
    Рейтинг: 529 Неутрално

    До коментар [#5] от "КМЕТ В СЯНКА":

    Да не говорим, че има знак В1!





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