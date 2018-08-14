Отворена и необезопасена шахта

Валидна: от 07 авг, 2018 до 21 авг, 2018
Населено място: София
Компания: Икономедиа АД
Валидна: от 13 авг, 2018 до 27 авг, 2018
Населено място: София
Компания: UltraPlay
Валидна: от 31 юли, 2018 до 14 авг, 2018
Населено място: София
Компания: Енко Вендинг ООД
Валидна: от 18 юли, 2018 до 15 авг, 2018
Населено място: София
Компания: Икономедиа
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 3579 Неутрално
При Герб е така !ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!