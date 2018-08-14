Отворена и необезопасена шахта

Шахта, оставена отворена и необезопасена. Повече <a href="https://grajdanite.bg/signals/S5oaAkvmGq" target="_blank">тук</a>.<br /><br /><em>Тази публикация е част от съвместен проект между "Дневник" и приложението<a href="https://grajdanite.bg/home" target="_blank">"Гражданите"</a>.</em><br />

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Шахта, оставена отворена и необезопасена. Повече тук.

Тази публикация е част от съвместен проект между "Дневник" и приложението"Гражданите".




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Коментари (1)
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  1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 3579 Неутрално

    При Герб е така !

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!




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