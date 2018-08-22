 
Първата арка на това място била направена от дърво, за да се отбележи обявяването на независимостта на Румъния през 1878 г.

© karabastun

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Първата арка на това място била направена от дърво, за да се отбележи обявяването на независимостта на Румъния през 1878 г.
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Друга временна арка била построена през 1922 г. след Първата световна война, като тя била разрушена през 1935 г.
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Днешната триумфална арка е открита месец септември 1936 г. <br />Тя е висока 27 м.
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, 249

karabastun

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Коментари (3)
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  1. 1 Профил на blondofil
    blondofil
    Рейтинг: 1954 Неутрално

    Отбелязва триумфалния нож в гърба, който ни забиха, докато се опитваме да си решим националния въпрос.

  2. 2 Профил на Вонин
    Вонин
    Рейтинг: 1075 Неутрално

    До коментар [#1] от "blondofil":

    За кой случай говориш?

    Аз не съм лош - просто съм ПРОЗОРЛИВ! ЕВРОПО, събуди се! https://www.youtube.com/watch?v=F5UzHfsC5zw
  3. 3 Профил на Yadada
    Yadada
    Рейтинг: 698 Неутрално

    Ремонтираха ли я най-накрая? Поне 1-2 години им отне :)

    БКП = БСП = СДС = ДПС = НДСВ = ГЕРБ = Мафия! The Revolution Will Not Be Televised




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