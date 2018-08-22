© karabastun
karabastun
Ключови думи към статията:
Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.
Отбелязва триумфалния нож в гърба, който ни забиха, докато се опитваме да си решим националния въпрос.
До коментар [#1] от "blondofil":За кой случай говориш?
Ремонтираха ли я най-накрая? Поне 1-2 години им отне :)
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blondofilРейтинг: 1954 Неутрално
Отбелязва триумфалния нож в гърба, който ни забиха, докато се опитваме да си решим националния въпрос.
ВонинРейтинг: 1075 Неутрално
До коментар [#1] от "blondofil":Аз не съм лош - просто съм ПРОЗОРЛИВ! ЕВРОПО, събуди се! https://www.youtube.com/watch?v=F5UzHfsC5zw
За кой случай говориш?
YadadaРейтинг: 698 Неутрално
Ремонтираха ли я най-накрая? Поне 1-2 години им отне :)БКП = БСП = СДС = ДПС = НДСВ = ГЕРБ = Мафия! The Revolution Will Not Be Televised