На разходка в парка с домашните любимци

Привечер в хубавто време, когато обедните горещини се уталожат, хората с любомците си (кой каквито има, кой каквито обича) излизат да се поразходят в парка покрай водата. Всички се радват на падналите временно темпертатури, а докато са на открито, може и да се свърши малко офис работа. Домашните любомци са търпеливи, обучени и предполагам запомнят разговора, подобно на телефонен секретар или диктуват текста

© penetrating

Привечер в хубавто време, когато обедните горещини се уталожат, хората с любомците си (кой каквито има, кой каквито обича) излизат да се поразходят в парка покрай водата. Всички се радват на падналите временно темпертатури, а докато са на открито, може и да се свърши малко офис работа. Домашните любомци са търпеливи, обучени и предполагам запомнят разговора, подобно на телефонен секретар или диктуват текста



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Коментари (1)
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  1. 1 Профил на Тюфлекчия
    Тюфлекчия
    Рейтинг: 1691 Неутрално

    Снимката е много яка, ама надявам се си взел разрешение от човека на нея да я публикуваш, че да нямаш проблеми после.

    Виц:

    Звъни човек в КГБ някога по време на СССР.
    - Ало, КГБ ли е?
    - Да, какъв е проблемът?
    - Папагалът ми избяга.
    - Вие нещо не сте добре - ние не търсим избягали домашни любимци!
    - Да знам - просто искам да докладвам ако случайно го намерите, че въобще не споделям политическите му възгледи!

    Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!




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