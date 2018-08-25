На разходка в парка с домашните любимци

Привечер в хубавто време, когато обедните горещини се уталожат, хората с любомците си (кой каквито има, кой каквито обича) излизат да се поразходят в парка покрай водата. Всички се радват на падналите временно темпертатури, а докато са на открито, може и да се свърши малко офис работа. Домашните любомци са търпеливи, обучени и предполагам запомнят разговора, подобно на телефонен секретар или диктуват текста