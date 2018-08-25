На разходка в парка с домашните любимци

Валидна: от 23 авг, 2018 до 30 авг, 2018
Населено място: София
Компания: Scania Bulgaria
Валидна: от 20 авг, 2018 до 17 сеп, 2018
Населено място: София
Компания: Икономедиа
Валидна: от 13 авг, 2018 до 27 авг, 2018
Населено място: София
Компания: UltraPlay
Валидна: от 24 авг, 2018 до 21 сеп, 2018
Населено място: София
Компания: БНБ
ТюфлекчияРейтинг: 1691 Неутрално
Снимката е много яка, ама надявам се си взел разрешение от човека на нея да я публикуваш, че да нямаш проблеми после.Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
Виц:
Звъни човек в КГБ някога по време на СССР.
- Ало, КГБ ли е?
- Да, какъв е проблемът?
- Папагалът ми избяга.
- Вие нещо не сте добре - ние не търсим избягали домашни любимци!
- Да знам - просто искам да докладвам ако случайно го намерите, че въобще не споделям политическите му възгледи!