Разбити шахти създават опасност за автомобилите

Валидна: от 23 авг, 2018 до 30 авг, 2018
Населено място: София
Компания: Scania Bulgaria
Валидна: от 20 авг, 2018 до 17 сеп, 2018
Населено място: София
Компания: Икономедиа
Валидна: от 13 авг, 2018 до 27 авг, 2018
Населено място: София
Компания: UltraPlay
Валидна: от 24 авг, 2018 до 21 сеп, 2018
Населено място: София
Компания: БНБ
danvanРейтинг: 2782 Весело
Само се заяждате, дневник ... нали има стабиУност ... гарантарина :)Ние сме малък, но изключително прост народ. Sapienti Sat
Cara MiaРейтинг: 1935 Неутрално
В София са хиляди такива увредени капаци!