Разбити шахти създават опасност за автомобилите

Разбити шахти на бул. Черни връх в София създават опасност за автомобилите, които могат да се повредят, ако минат през тях. Подкрепете сигнала тук, за да бъде решен по-бързо - https://grajdanite.bg/signals/fCdxGgWSJS



Тази публикация е част от съвместен проект между "Дневник" и приложението"Гражданите".