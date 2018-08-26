Разбити шахти създават опасност за автомобилите

Разбити шахти на бул. Черни връх в София създават опасност за автомобилите, които могат да се повредят, ако минат през тях. Подкрепете сигнала тук, за да бъде решен по-бързо - https://grajdanite.bg/signals/fCdxGgWSJS<br /><br />Тази публикация е част от съвместен проект между "Дневник" и приложението<a href="https://grajdanite.bg/home" style="outline: 0px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(206, 30, 46); background: 0px 0px; transition: color 250ms ease-out 0s, background 250ms ease-out 0s;" target="_blank">"Гражданите"</a>.

© Гражданите

Разбити шахти на бул. Черни връх в София създават опасност за автомобилите, които могат да се повредят, ако минат през тях. Подкрепете сигнала тук, за да бъде решен по-бързо - https://grajdanite.bg/signals/fCdxGgWSJS

Тази публикация е част от съвместен проект между "Дневник" и приложението"Гражданите".



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Коментари (2)
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  1. 1 Профил на danvan
    danvan
    Рейтинг: 2782 Весело

    Само се заяждате, дневник ... нали има стабиУност ... гарантарина :)

    Ние сме малък, но изключително прост народ. Sapienti Sat
  2. 2 Профил на Cara Mia
    Cara Mia
    Рейтинг: 1935 Неутрално

    В София са хиляди такива увредени капаци!





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