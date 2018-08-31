Рисковани изпреварвания

Няколко изпреварвания, създаващи предпоставки за ПТП. Повече <a href="https://grajdanite.bg/signals/dpAEWGuMTr" target="_blank">тук</a>.<br /><br /><a href="https://grajdanite.bg/embed/dpAEWGuMTr" target="_blank">Видео</a><br /><br /><em>Тази публикация е част от съвместен проект между "Дневник" и приложението <a href="https://grajdanite.bg/home" target="_blank">"Гражданите"</a> за намаляване на нарушенията по пътищата.</em><br />

© Гражданите

Няколко изпреварвания, създаващи предпоставки за ПТП. Повече тук.

Видео

Тази публикация е част от съвместен проект между "Дневник" и приложението "Гражданите" за намаляване на нарушенията по пътищата.




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Коментари (6)
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  1. 1 Профил на Cara Mia
    Cara Mia
    Рейтинг: 1864 Неутрално

    Направо катастрофично!

  2. 2 Профил на ikar_01
    ikar_01
    Рейтинг: 1080 Неутрално

    Идиотите няма да свършат скоро!

  3. 3 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 1875 Неутрално

    Това е положението.

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
  4. 4 Профил на uhl23528019
    uhl23528019
    Рейтинг: 2651 Неутрално

    А така...ТРЕПЕТЕ СЕ ,та белким останат само тея дето могат да шофират нормално!

  5. 5 Профил на uhl23528019
    uhl23528019
    Рейтинг: 2651 Неутрално

    Сега на тея двамата направо да им вземат книжките,както се прави в цивилизованите държави!

  6. 6 Профил на uhl23528019
    uhl23528019
    Рейтинг: 2651 Неутрално

    За да няма после той пътя бил лош...





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