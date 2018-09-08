Изненада във Франкфурт

И понеже бях обещал на форума да покажа първият си сблъсък с подобно съоръжение, колегите могат да го видят на снимката. Това е от 2007 година в Англия. Определено е по-уединено с този пояс на сюблимното място, но пък е на гол площад и са общо 4, като вариантите са за жени и мъже. Новата версия, видяна във Франкфурт е очевидно минималистичното продължение на този модел с отпадане на подробностите и лишаване на въображението от тайните на облекчаването.