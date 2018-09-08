Изненада във Франкфурт

Тиха септемврийска вечер във Франкфурт. Красив залез, отразяващ се в стъклените гради. След излизане от гарата се натрапва познатата миризма на тоалетна. Тук обаче е твърде е оживено за да си позволи някой да се облекчава на това място, а миризмата се засилва. и...

© penetrating

Тиха септемврийска вечер във Франкфурт. Красив залез, отразяващ се в стъклените гради. След излизане от гарата се натрапва познатата миризма на тоалетна. Тук обаче е твърде е оживено за да си позволи някой да се облекчава на това място, а миризмата се засилва. и...



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Коментари (1)
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  1. 1 Профил на virtual brain
    virtual brain
    Рейтинг: 1549 Неутрално

    "We'll piss anywhere, man"

    АФтентично десен екоталибан, гей, толераст, платен грантаджия и соросоид-жълтопаветник от кръга "агнешки главички".




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