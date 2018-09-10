Високо, високо

Високо в скалите край Асеновград е нарисуван триметров портрет на Апостола. Негов автор е пловдивчанинът Стойко Гагъмов. Портретът се вижда добре от пътя

© tako12

Високо в скалите край Асеновград е нарисуван триметров портрет на Апостола. Негов автор е пловдивчанинът Стойко Гагъмов. Портретът се вижда добре от пътя



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Коментари (4)
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  1. 1 Профил на Лео
    Лео
    Рейтинг: 1606 Неутрално

    Добре. И без това следващото поколение нито ще знае кой е Левски, нито на какво е "апостол", нито ще бъде възпитано в родолюбие, защото не е евроатлантическа ценност.

  2. 2 Профил на deaf
    deaf
    Рейтинг: 2450 Неутрално

    Г-н Гагъмов извайте орелефен портрет на Левски в скалите. Нещо като Мадарският конник. Може да не е от самата скала,а предварително отлята гипсова форма. Обикновено половината от тялото изпъква...

  3. 3 Профил на deaf
    deaf
    Рейтинг: 2450 Весело

    До коментар [#1] от "Лео":

    Днешните млади поколения вече НЕ знаят кой е Гошо-Тарабата и Тодор Живков. Това е важно,а ти за Левски не се притеснявай. Той е безсмъртен.

  4. 4 Профил на ВаняХр.
    ВаняХр.
    Рейтинг: 911 Неутрално

    Много е хубаво!





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