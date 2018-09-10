Високо, високо

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ЛеоРейтинг: 1606 Неутрално
Добре. И без това следващото поколение нито ще знае кой е Левски, нито на какво е "апостол", нито ще бъде възпитано в родолюбие, защото не е евроатлантическа ценност.
deafРейтинг: 2450 Неутрално
Г-н Гагъмов извайте орелефен портрет на Левски в скалите. Нещо като Мадарският конник. Може да не е от самата скала,а предварително отлята гипсова форма. Обикновено половината от тялото изпъква...
deafРейтинг: 2450 Весело
До коментар [#1] от "Лео":
Днешните млади поколения вече НЕ знаят кой е Гошо-Тарабата и Тодор Живков. Това е важно,а ти за Левски не се притеснявай. Той е безсмъртен.
ВаняХр.Рейтинг: 911 Неутрално
Много е хубаво!