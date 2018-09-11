Нов храм в Трън

© xalli
xali
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Браво! Значи можело и без да се краде от еврофондовете…
Интересно ми е колко работни места ще осигури тази "инвестиция" ? Не че е лошо да се строят и черкви, ама това ли ще задържи хората ???
До коментар [#2] от "Булаир":Храмът прави града по-привлекателен. Нека и там да си имат нещо новичко.
Красота.
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theduloclanРейтинг: 1344 Неутрално
Браво! Значи можело и без да се краде от еврофондовете…
БулаирРейтинг: 864 Неутрално
Интересно ми е колко работни места ще осигури тази "инвестиция" ? Не че е лошо да се строят и черкви, ама това ли ще задържи хората ???
xaliРейтинг: 4030 Неутрално
До коментар [#2] от "Булаир":
Храмът прави града по-привлекателен. Нека и там да си имат нещо новичко.
Мизийски ☦Рейтинг: 792 Неутрално
Красота.Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победи православному болгарскому народу на сопротивния даруя и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. ☦