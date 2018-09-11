Нов храм в Трън

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© xalli

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Нов храм в град Трън с помощта на европейския Земеделски фонд за развитие на селските райони. В подножието на скалния параклис "Света Петка", известен като "Пещерата на св. Петка", се издига нов и красив храм.
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В храма няма поклонници, но може да се направи една обиколка в двора.
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Сградата на храма е закътана под вековен орех. Вижда се, че за строежа е използван дялан камък с различен произход. Градежът наподобява несебърските църкви.
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Черквата "Света Петка" - всичко е ново, приятно и напомня за смирение.
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Красивата чешма в двора на храма.
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Коментари (4)
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  1. 1 Профил на theduloclan
    theduloclan
    Рейтинг: 1344 Неутрално

    Браво! Значи можело и без да се краде от еврофондовете…

  2. 2 Профил на Булаир
    Булаир
    Рейтинг: 864 Неутрално

    Интересно ми е колко работни места ще осигури тази "инвестиция" ? Не че е лошо да се строят и черкви, ама това ли ще задържи хората ???

  3. 3 Профил на xali
    xali
    Рейтинг: 4030 Неутрално

    До коментар [#2] от "Булаир":

    Храмът прави града по-привлекателен. Нека и там да си имат нещо новичко.

  4. 4 Профил на Мизийски ☦
    Мизийски ☦
    Рейтинг: 792 Неутрално

    Красота.

    Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победи православному болгарскому народу на сопротивния даруя и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. ☦




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