Отпадните води в село Синеморец

Гледка на замърсяващата тръба от високо

© Йоан Петров

Гледка на замърсяващата тръба от високо



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Коментари (5)
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  1. 1 Профил на Нинов
    Нинов
    Рейтинг: 2380 Неутрално



    някои вадят от морето черно злато, други пък връщат обратно кафяво.

  2. 2 Профил на svoboden
    svoboden
    Рейтинг: 1819 Неутрално

    Аман от мрънкачи.

  3. 3 Профил на virtual brain
    virtual brain
    Рейтинг: 1465 Неутрално

    До коментар [#1] от "Нинов":
    Темата е по принцип сериозна, ако нямаш какво смислено да кажеш, замълчи си по-добре.

    АФтентично десен екоталибан, гей, толераст, платен грантаджия и соросоид-жълтопаветник от кръга "агнешки главички".
  4. 4 Профил на virtual brain
    virtual brain
    Рейтинг: 1465 Любопитно

    Аман от мрънкачи.
    —цитат от коментар 2 на svoboden

    Ти у вас във ваната ли се изхождаш?

    АФтентично десен екоталибан, гей, толераст, платен грантаджия и соросоид-жълтопаветник от кръга "агнешки главички".
  5. 5 Профил на penetrating
    penetrating
    Рейтинг: 9886 Неутрално

    Синеморец трябва да помисли за смяна на името...

    Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert




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