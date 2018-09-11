Отпадните води в село Синеморец

Валидна: от 03 сеп, 2018 до 17 сеп, 2018
Населено място: София
Компания: Икономедиа АД
Валидна: от 30 авг, 2018 до 13 сеп, 2018
Населено място: София
Компания: ScaleFocus
Валидна: от 20 авг, 2018 до 17 сеп, 2018
Населено място: София
Компания: Икономедиа
Валидна: от 11 сеп, 2018 до 09 окт, 2018
Населено място: София
Компания: Andrews/
НиновРейтинг: 2380 Неутрално
някои вадят от морето черно злато, други пък връщат обратно кафяво.
svobodenРейтинг: 1819 Неутрално
Аман от мрънкачи.
virtual brainРейтинг: 1465 Неутрално
До коментар [#1] от "Нинов":АФтентично десен екоталибан, гей, толераст, платен грантаджия и соросоид-жълтопаветник от кръга "агнешки главички".
Темата е по принцип сериозна, ако нямаш какво смислено да кажеш, замълчи си по-добре.
virtual brainРейтинг: 1465 Любопитно
Ти у вас във ваната ли се изхождаш? АФтентично десен екоталибан, гей, толераст, платен грантаджия и соросоид-жълтопаветник от кръга "агнешки главички".
penetratingРейтинг: 9886 Неутрално
Синеморец трябва да помисли за смяна на името...Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert