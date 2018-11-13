Отличници

Неправилно паркиране на автомобили от фирма за поддръжка на етажна собственост. Повече <a href="https://grajdanite.bg/signals/TGCFVWmw6L" target="_blank">тук</a>.<br /><br /><em>Тази публикация е част от съвместен проект между "Дневник" и приложението <a href="https://grajdanite.bg/home" target="_blank">"Гражданите"</a> за намаляване на нарушенията по пътищата.</em><br />

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Неправилно паркиране на автомобили от фирма за поддръжка на етажна собственост. Повече тук.

Тази публикация е част от съвместен проект между "Дневник" и приложението "Гражданите" за намаляване на нарушенията по пътищата.




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Коментари (1)
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  1. 1 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 2406 Неутрално

    Очевидно никой не обръща внимание на автомобилите, освен снимащият.

    Това е положението.

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg




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