Валидна: от 08 ное, 2018 до 29 ное, 2018
Населено място: Други в България
Компания: Агрополихим АД
Валидна: от 05 ное, 2018 до 19 ное, 2018
Населено място: Други в България
Компания: Агрополихим АД
Валидна: от 30 окт, 2018 до 27 ное, 2018
Населено място: София
Компания: Икономедиа
Валидна: от 08 ное, 2018 до 06 дек, 2018
Населено място: София
Компания: KPMG
Боян ТаксировРейтинг: 2406 Неутрално
Очевидно никой не обръща внимание на автомобилите, освен снимащият.mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
Това е положението.