Покорителят на тротоара

Валидна: от 07 ное, 2018 до 21 ное, 2018
Населено място: София
Компания: Veo Worldwide Services Bulgaria
Валидна: от 08 ное, 2018 до 29 ное, 2018
Населено място: Други в България
Компания: Агрополихим АД
Валидна: от 05 ное, 2018 до 19 ное, 2018
Населено място: Други в България
Компания: Агрополихим АД
Валидна: от 30 окт, 2018 до 27 ное, 2018
Населено място: София
Компания: Икономедиа
СдРейтинг: 670 Весело
Този дето е правил снимката е трябвало с пирон да тегли една черта по боята.
дерибеевРейтинг: 3686 Весело
повелителят на тротоара предвид дипломатическите номеравсеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
VladiznaikoРейтинг: 636 Неутрално
02 и 03 са на САЩЖивотът е прекрасен!