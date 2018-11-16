Покорителят на тротоара

Покорителят на тротоара от посолство 20 с &quot;дипломатически&quot; номер C0346/20. Всеки го може това, но не всеки го прави!<br /> <br /> &quot;Дипломат&quot; в БГ - думите са излишни

© Thomas Anderson

Покорителят на тротоара от посолство 20 с "дипломатически" номер C0346/20. Всеки го може това, но не всеки го прави!

"Дипломат" в БГ - думите са излишни



Коментари (3)
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  1. 1 Профил на Сд
    Сд
    Рейтинг: 670 Весело

    Този дето е правил снимката е трябвало с пирон да тегли една черта по боята.

  2. 2 Профил на дерибеев
    дерибеев
    Рейтинг: 3686 Весело

    повелителят на тротоара предвид дипломатическите номера

    всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
  3. 3 Профил на Vladiznaiko
    Vladiznaiko
    Рейтинг: 636 Неутрално

    02 и 03 са на САЩ

    Животът е прекрасен!




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