Как НАТО ни пази

Фрегатата "Ели", известна още под кодовото название F 450, е холандско производство. Участвала е във войната в Персийския залив в началото на последното десетилетие от миналия век.

© Депутат241

Фрегатата "Ели", известна още под кодовото название F 450, е холандско производство. Участвала е във войната в Персийския залив в началото на последното десетилетие от миналия век.



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Коментари (40)
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  1. 1 Профил на von_seeckt
    von_seeckt
    Рейтинг: 1634 Неутрално

    30 годишен таралясник

  2. 2 Профил на mck15574536
    mck15574536
    Рейтинг: 640 Весело

    НАТО ни пази, както ни пази корабът на САЩ „Доналд Кук“.

  3. 3 Профил на kesh
    kesh
    Рейтинг: 2173 Весело

    ........пази ветър........!!!!!????......ние си имаме ГУМЕНИ ЛОДКИ за тая работа...........чичко сам ни ги ПОДАРИ.........

    България НАД ВСИЧКО .....
  4. 4 Профил на mck15574536
    mck15574536
    Рейтинг: 640 Неутрално

    НАТО ни пази като ни задължава да купуваме оръжие от САЩ.
    Но ако дойде СУ-24 американците веднага подават рапорти
    (още в Констанца) и напускат кораба.

  5. 5 Профил на г-н Саранди Говедаров
    г-н Саранди Говедаров
    Рейтинг: 857 Неутрално

    Ъъъъъ,
    От кого ни пази?

    Чрез глобализация и интеграция, към циганизация и всеобща кретенизация !!!
  6. 6 Профил на КА2
    КА2
    Рейтинг: 2890 Неутрално

    До коментар [#1] от "von_seeckt":

    Крайцера Москва и Петър Велики са по-млади. Хи хи

  7. 7 Профил на Vlado Nikolov
    Vlado Nikolov
    Рейтинг: 615 Неутрално

    Споровете м/у Турция и Гърция - НАТО : оправяйте се сами. Ако стане нещо(дано не става), НАТО ще пусне една декларация и толкова. Да му мисли България. Пък, ако стане голямата патаклама - само броим ракетите и фойерверките в небето, увити в бели чаршафи, на път за гробищата(според известният виц).

  8. 8 Профил на КА2
    КА2
    Рейтинг: 2890 Неутрално

    До коментар [#5] от "г-н Саранди Говедаров":

    Питай Украинците и Грозинците!

  9. 9 Профил на nema_labavo
    nema_labavo
    Рейтинг: 1366 Весело

    В случая, ако изобщо пази нещо, това старо джелезо пази гръчко.

  10. 10 Профил на kesh
    kesh
    Рейтинг: 2173 Гневно

    ........защо и под чие давление си унищожихме АРМИЯТА и си НАРЯЗАХМЕ РАКЕТИТЕ........?????!!!!!.........и ако НЕ ДАЙ БОЖЕ нещо се СЛУЧИ в СЪСТОЯНИЕ ЛИ СМЕ ДА ГАРАНТИРАМЕ ТЕРИТОРЯЛНАТА ЦЯЛОСТ НА ДЪРЖАВАТА.........????!!!!!........КОЙ и ЗАЩО НИ ПОХАРЧИ ТАКА..........?????!!!!!.........

    България НАД ВСИЧКО .....
  11. 11 Профил на deaf
    deaf
    Рейтинг: 3374 Неутрално

    Хангара по средата вероятно се ползва и като игрище за баскетбол. Не си измислям. Така бяха пригодили един американски миноносец,който беше на гости във Варна.

  12. 12 Профил на atmanpg
    atmanpg
    Рейтинг: 1900 Неутрално

    Всичко ми стана ясно, с изключение на неща"
    1. От кого ни пази.
    2. Какво може да ни се случи, ако НАТО не ни пази.

  13. 13 Профил на Росен съм аз а Путлер ще капитулира
    Росен съм аз а Путлер ще капитулира
    Рейтинг: 2575 Неутрално

    До коментар [#5] от "г-н Саранди Говедаров":

    Ъ-ъ-ъ, от руският падишах ни пази. Успешно.

    в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
  14. 14 Профил на Росен съм аз а Путлер ще капитулира
    Росен съм аз а Путлер ще капитулира
    Рейтинг: 2575 Неутрално

    До коментар [#10] от "kesh":

    Не бяхме в състояние да си опазим държавата след "мъдрото" управление в продължение на 50 годишното съветско-руско робство.
    Не сме и сега. Нищо не се е променило, освен факта, че Турция ПАК не може да влезе в нашите земи.

    в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
  15. 15 Профил на Росен съм аз а Путлер ще капитулира
    Росен съм аз а Путлер ще капитулира
    Рейтинг: 2575 Неутрално

    До коментар [#7] от "Vlado Nikolov":

    С автомати обърнати насрани за да не ни капе желязото по краката от голямата температура при ядрен взрив.

    Никой не се кани да ни напада с войска. Това трябва да се знае.
    Ние не сме Крим, макар, че и Крим отново ще бъде освободен от руско робство.

    в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
  16. 16 Профил на Росен съм аз а Путлер ще капитулира
    Росен съм аз а Путлер ще капитулира
    Рейтинг: 2575 Неутрално

    До коментар [#12] от "atmanpg":

    Ще ни се случин ново руско робство и няма противоречие с поста ми № 14.

    в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
  17. 17 Профил на kesh
    kesh
    Рейтинг: 2173 Весело

    До коментар [#14] от "Росен съм аз а Путлер ще капитулира":

    .......аааааа РОСКА........!!!!!?????........абе ТИ си ГОЛЕМА РАБОТА.../даже МНОГООО
    ГОЛЕМАААА...../.....!!!!!......разливам ЕДНО МНОГО ГОЛЯМО за ТВОЕ ЗДРАВЕ.........

    България НАД ВСИЧКО .....
  18. 18 Профил на КА2
    КА2
    Рейтинг: 2890 Неутрално

    До коментар [#13] от "Росен съм аз а Путлер ще капитулира":

    Бе май наистина няма от какво. Флагмана на Черноморския флот е закотвен и не се знае дали някога ще бъде доведен до боеготовност.Петър Велики очаква да влезе за генерален ремонт но поради липса на подходящ док... не се знае дали ще се ремонтира.

  19. 19 Профил на tamada
    tamada
    Рейтинг: 1702 Неутрално

    НАТО ни пази като ни задължава да купуваме оръжие от САЩ.
    —цитат от коментар 4 на mck15574536


    Колко оръжие от САЩ сме купили през последните 20 години? И колко от други държави?

  20. 20 Профил на nema_labavo
    nema_labavo
    Рейтинг: 1366 Весело

    ........защо и под чие давление си унищожихме АРМИЯТА и си НАРЯЗАХМЕ РАКЕТИТЕ........?????!!!!!.........и ако НЕ ДАЙ БОЖЕ нещо се СЛУЧИ в СЪСТОЯНИЕ ЛИ СМЕ ДА ГАРАНТИРАМЕ ТЕРИТОРЯЛНАТА ЦЯЛОСТ НА ДЪРЖАВАТА.........????!!!!!........КОЙ и ЗАЩО НИ ПОХАРЧИ ТАКА..........?????!!!!!.........
    —цитат от коментар 10 на kesh


    Донт кахър, не чете ли вчера? Нашата Армия е 60-та в света:)

  21. 21 Профил на КА2
    КА2
    Рейтинг: 2890 Неутрално

    До коментар [#19] от "tamada":

    Нека си говори. Но САЩ подариха патрулни катери на Украина и се очаква да подарят в началото на следващата две фрегати "Пери".

  22. 22 Профил на Ivan Dimitrov
    Ivan Dimitrov
    Рейтинг: 230 Неутрално

    До коментар [#1] от "von_seeckt":

    Ти си УНИКАЛНО ГЛУПАВ нали си знаеш?

    human
  23. 23 Профил на quatro_4x3
    quatro_4x3
    Рейтинг: 1609 Неутрално

    Руските тролове започнаха кръв да пикаят само от снимката на кораба!!!

    РУСОФИЛЪТ Е СЪВРЕМЕННИЯТ АНАЛОГ НА ТУРКОФИЛА ПРЕЗ ТУРСКОТО РОБСТВО.
  24. 24 Профил на КА2
    КА2
    Рейтинг: 2890 Неутрално

    До коментар [#22] от "Ivan Dimitrov":

    Не не е глупав. Предубеден е ако не и по лошо.

  25. 25 Профил на Ivan Dimitrov
    Ivan Dimitrov
    Рейтинг: 230 Неутрално

    До коментар [#5] от "г-н Саранди Говедаров":

    От глупаци като теб. Глупавите хора принципно са опасни за околните.

    human
  26. 26 Профил на quatro_4x3
    quatro_4x3
    Рейтинг: 1609 Неутрално

    До коментар [#1] от "von_seeckt":Ти си УНИКАЛНО ГЛУПАВ нали си знаеш?
    —цитат от коментар 22 на Ivan Dimitrov


    Глупавият никога не осъзнава, че е глупав. Не може.

    РУСОФИЛЪТ Е СЪВРЕМЕННИЯТ АНАЛОГ НА ТУРКОФИЛА ПРЕЗ ТУРСКОТО РОБСТВО.
  27. 27 Профил на Ivan Dimitrov
    Ivan Dimitrov
    Рейтинг: 230 Неутрално

    До коментар [#24] от "КА2":

    Тоя смешен "експерт" съм го признал. На черното ще вика бяло со смърт. Същински комунист на разпит.

    human
  28. 28 Профил на Ivan Dimitrov
    Ivan Dimitrov
    Рейтинг: 230 Неутрално

    До коментар [#26] от "quatro_4x3":

    Все забравям, че си е точно така, но моето беше риторичен въпрос.

    human
  29. 29 Профил на Ivan Dimitrov
    Ivan Dimitrov
    Рейтинг: 230 Неутрално

    До коментар [#26] от "quatro_4x3":

    Все забравям, че си е точно така, но моето беше риторичен въпрос.

    human
  30. 30 Профил на КА2
    КА2
    Рейтинг: 2890 Неутрално

    До коментар [#27] от "Ivan Dimitrov":

    Не е комунар , той е алтернативно десен. От консервативния коминтерн.

  31. 31 Профил на дерибеев
    дерибеев
    Рейтинг: 3828 Весело

    До коментар [#8] от "КА2":и Грозинците!

    да де, ама все пак ...

    всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
  32. 32 Профил на Ivan Dimitrov
    Ivan Dimitrov
    Рейтинг: 230 Неутрално

    До коментар [#30] от "КА2":

    България е пълна с нагли кухи кратуни като неговата. Не виждам надежди за оправяне на положението в близкия 1 век.

    human
  33. 33 Профил на penetrating
    penetrating
    Рейтинг: 10154 Неутрално

    Кротко си стои, но наблизо до побойника от изток :)

    Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
  34. 34 Профил на дерибеев
    дерибеев
    Рейтинг: 3828 Весело

    разбира се, че ни пази , и снимката да не се опитва да прави асоциации с инциденти при учението (най голямото) на НАТО в Норвегия.

    всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
  35. 35 Профил на КА2
    КА2
    Рейтинг: 2890 Неутрално

    До коментар [#31] от "дерибеев":

    Ами все пак в региона има само един с агресивно поведение и имперски рефлекси. Има Наполеонов комплекс вероятно заради ръста си.

  36. 36 Профил на Ivan Dimitrov
    Ivan Dimitrov
    Рейтинг: 230 Неутрално

    Дано съм жив да видя очите си как тая клоака заемаща 1/6 от световната суша се оттече в небитието.

    human
  37. 37 Профил на дерибеев
    дерибеев
    Рейтинг: 3828 Весело

    До коментар [#35] от "КА2":

    естествено , ама чак и "Грозинците" прекалено неграмотно е да .. пазим

    всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
  38. 38 Профил на Ivan Dimitrov
    Ivan Dimitrov
    Рейтинг: 230 Неутрално

    До коментар [#34] от "дерибеев":

    Ей го и другия псевдоекспертен смехотворко. Бате дерибействай някъде другаде.

    human
  39. 39 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 10111 Любопитно

    Поне да всява страх ако някой дръзне да се опита ...

  40. 40 Профил на КА2
    КА2
    Рейтинг: 2890 Неутрално

    До коментар [#37] от "дерибеев":

    Те са какдидат за НАТО. Имат както и ние преди да станем член , наблюдатели в асанблеата.





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