Как НАТО ни пази

Валидна: от 19 ное, 2018 до 03 дек, 2018
Населено място: София
Компания: TESY
Валидна: от 23 ное, 2018 до 21 дек, 2018
Населено място: София
Компания: Организация на евреите в България “Шалом”
Валидна: от 16 ное, 2018 до 23 ное, 2018
Населено място: София
Компания: „ОББ Асет Мениджмънт” АД
Валидна: от 16 ное, 2018 до 14 дек, 2018
Населено място: София
Компания: CCA International
von_seecktРейтинг: 1634 Неутрално
30 годишен таралясник
mck15574536Рейтинг: 640 Весело
НАТО ни пази, както ни пази корабът на САЩ „Доналд Кук“.
keshРейтинг: 2173 Весело
........пази ветър........!!!!!????......ние си имаме ГУМЕНИ ЛОДКИ за тая работа...........чичко сам ни ги ПОДАРИ.........България НАД ВСИЧКО .....
mck15574536Рейтинг: 640 Неутрално
НАТО ни пази като ни задължава да купуваме оръжие от САЩ.
Но ако дойде СУ-24 американците веднага подават рапорти
(още в Констанца) и напускат кораба.
г-н Саранди ГоведаровРейтинг: 857 Неутрално
Ъъъъъ,Чрез глобализация и интеграция, към циганизация и всеобща кретенизация !!!
От кого ни пази?
КА2Рейтинг: 2890 Неутрално
До коментар [#1] от "von_seeckt":
Крайцера Москва и Петър Велики са по-млади. Хи хи
Vlado NikolovРейтинг: 615 Неутрално
Споровете м/у Турция и Гърция - НАТО : оправяйте се сами. Ако стане нещо(дано не става), НАТО ще пусне една декларация и толкова. Да му мисли България. Пък, ако стане голямата патаклама - само броим ракетите и фойерверките в небето, увити в бели чаршафи, на път за гробищата(според известният виц).
КА2Рейтинг: 2890 Неутрално
До коментар [#5] от "г-н Саранди Говедаров":
Питай Украинците и Грозинците!
nema_labavoРейтинг: 1366 Весело
В случая, ако изобщо пази нещо, това старо джелезо пази гръчко.
keshРейтинг: 2173 Гневно
........защо и под чие давление си унищожихме АРМИЯТА и си НАРЯЗАХМЕ РАКЕТИТЕ........?????!!!!!.........и ако НЕ ДАЙ БОЖЕ нещо се СЛУЧИ в СЪСТОЯНИЕ ЛИ СМЕ ДА ГАРАНТИРАМЕ ТЕРИТОРЯЛНАТА ЦЯЛОСТ НА ДЪРЖАВАТА.........????!!!!!........КОЙ и ЗАЩО НИ ПОХАРЧИ ТАКА..........?????!!!!!.........България НАД ВСИЧКО .....
deafРейтинг: 3374 Неутрално
Хангара по средата вероятно се ползва и като игрище за баскетбол. Не си измислям. Така бяха пригодили един американски миноносец,който беше на гости във Варна.
atmanpgРейтинг: 1900 Неутрално
Всичко ми стана ясно, с изключение на неща"
1. От кого ни пази.
2. Какво може да ни се случи, ако НАТО не ни пази.
Росен съм аз а Путлер ще капитулираРейтинг: 2575 Неутрално
До коментар [#5] от "г-н Саранди Говедаров":в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
Ъ-ъ-ъ, от руският падишах ни пази. Успешно.
Росен съм аз а Путлер ще капитулираРейтинг: 2575 Неутрално
До коментар [#10] от "kesh":в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
Не бяхме в състояние да си опазим държавата след "мъдрото" управление в продължение на 50 годишното съветско-руско робство.
Не сме и сега. Нищо не се е променило, освен факта, че Турция ПАК не може да влезе в нашите земи.
Росен съм аз а Путлер ще капитулираРейтинг: 2575 Неутрално
До коментар [#7] от "Vlado Nikolov":в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
С автомати обърнати насрани за да не ни капе желязото по краката от голямата температура при ядрен взрив.
Никой не се кани да ни напада с войска. Това трябва да се знае.
Ние не сме Крим, макар, че и Крим отново ще бъде освободен от руско робство.
Росен съм аз а Путлер ще капитулираРейтинг: 2575 Неутрално
До коментар [#12] от "atmanpg":в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
Ще ни се случин ново руско робство и няма противоречие с поста ми № 14.
keshРейтинг: 2173 Весело
До коментар [#14] от "Росен съм аз а Путлер ще капитулира":България НАД ВСИЧКО .....
.......аааааа РОСКА........!!!!!?????........абе ТИ си ГОЛЕМА РАБОТА.../даже МНОГООО
ГОЛЕМАААА...../.....!!!!!......разливам ЕДНО МНОГО ГОЛЯМО за ТВОЕ ЗДРАВЕ.........
КА2Рейтинг: 2890 Неутрално
До коментар [#13] от "Росен съм аз а Путлер ще капитулира":
Бе май наистина няма от какво. Флагмана на Черноморския флот е закотвен и не се знае дали някога ще бъде доведен до боеготовност.Петър Велики очаква да влезе за генерален ремонт но поради липса на подходящ док... не се знае дали ще се ремонтира.
tamadaРейтинг: 1702 Неутрално
Колко оръжие от САЩ сме купили през последните 20 години? И колко от други държави?
nema_labavoРейтинг: 1366 Весело
Донт кахър, не чете ли вчера? Нашата Армия е 60-та в света:)
КА2Рейтинг: 2890 Неутрално
До коментар [#19] от "tamada":
Нека си говори. Но САЩ подариха патрулни катери на Украина и се очаква да подарят в началото на следващата две фрегати "Пери".
Ivan DimitrovРейтинг: 230 Неутрално
До коментар [#1] от "von_seeckt":human
Ти си УНИКАЛНО ГЛУПАВ нали си знаеш?
quatro_4x3Рейтинг: 1609 Неутрално
Руските тролове започнаха кръв да пикаят само от снимката на кораба!!!РУСОФИЛЪТ Е СЪВРЕМЕННИЯТ АНАЛОГ НА ТУРКОФИЛА ПРЕЗ ТУРСКОТО РОБСТВО.
КА2Рейтинг: 2890 Неутрално
До коментар [#22] от "Ivan Dimitrov":
Не не е глупав. Предубеден е ако не и по лошо.
Ivan DimitrovРейтинг: 230 Неутрално
До коментар [#5] от "г-н Саранди Говедаров":human
От глупаци като теб. Глупавите хора принципно са опасни за околните.
quatro_4x3Рейтинг: 1609 Неутрално
Глупавият никога не осъзнава, че е глупав. Не може. РУСОФИЛЪТ Е СЪВРЕМЕННИЯТ АНАЛОГ НА ТУРКОФИЛА ПРЕЗ ТУРСКОТО РОБСТВО.
Ivan DimitrovРейтинг: 230 Неутрално
До коментар [#24] от "КА2":human
Тоя смешен "експерт" съм го признал. На черното ще вика бяло со смърт. Същински комунист на разпит.
Ivan DimitrovРейтинг: 230 Неутрално
До коментар [#26] от "quatro_4x3":human
Все забравям, че си е точно така, но моето беше риторичен въпрос.
Ivan DimitrovРейтинг: 230 Неутрално
До коментар [#26] от "quatro_4x3":human
Все забравям, че си е точно така, но моето беше риторичен въпрос.
КА2Рейтинг: 2890 Неутрално
До коментар [#27] от "Ivan Dimitrov":
Не е комунар , той е алтернативно десен. От консервативния коминтерн.
дерибеевРейтинг: 3828 Весело
До коментар [#8] от "КА2":и Грозинците!всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
да де, ама все пак ...
Ivan DimitrovРейтинг: 230 Неутрално
До коментар [#30] от "КА2":human
България е пълна с нагли кухи кратуни като неговата. Не виждам надежди за оправяне на положението в близкия 1 век.
penetratingРейтинг: 10154 Неутрално
Кротко си стои, но наблизо до побойника от изток :)Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
дерибеевРейтинг: 3828 Весело
разбира се, че ни пази , и снимката да не се опитва да прави асоциации с инциденти при учението (най голямото) на НАТО в Норвегия.всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
КА2Рейтинг: 2890 Неутрално
До коментар [#31] от "дерибеев":
Ами все пак в региона има само един с агресивно поведение и имперски рефлекси. Има Наполеонов комплекс вероятно заради ръста си.
Ivan DimitrovРейтинг: 230 Неутрално
Дано съм жив да видя очите си как тая клоака заемаща 1/6 от световната суша се оттече в небитието.human
дерибеевРейтинг: 3828 Весело
До коментар [#35] от "КА2":всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
естествено , ама чак и "Грозинците" прекалено неграмотно е да .. пазим
Ivan DimitrovРейтинг: 230 Неутрално
До коментар [#34] от "дерибеев":human
Ей го и другия псевдоекспертен смехотворко. Бате дерибействай някъде другаде.
Peni NikolРейтинг: 10111 Любопитно
Поне да всява страх ако някой дръзне да се опита ...
КА2Рейтинг: 2890 Неутрално
До коментар [#37] от "дерибеев":
Те са какдидат за НАТО. Имат както и ние преди да станем член , наблюдатели в асанблеата.