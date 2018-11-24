Античен комплекс "Сердика"

"Декуманус Максимус" е една от двете главни улици на античния град, свързваща Източната и Западната порта на града. Реставрираната част е с дължина 60 м и ширина 6.40 м, като първоначално улицата е била два пъти по-широка. От север и юг е имало портици поддържани от колони.