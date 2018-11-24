Античен комплекс "Сердика"

"Декуманус Максимус" е една от двете главни улици на античния град, свързваща Източната и Западната порта на града. Реставрираната част е с дължина 60 м и ширина 6.40 м, като първоначално улицата е била два пъти по-широка. От север и юг е имало портици поддържани от колони.

© xalli

"Декуманус Максимус" е една от двете главни улици на античния град, свързваща Източната и Западната порта на града. Реставрираната част е с дължина 60 м и ширина 6.40 м, като първоначално улицата е била два пъти по-широка. От север и юг е имало портици поддържани от колони.



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Коментари (3)
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  1. 1 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
    'ΕΡΕΒΟΣ
    Рейтинг: 4218 Весело

    Хубава тема Ксали !

    Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
  2. 2 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
    'ΕΡΕΒΟΣ
    Рейтинг: 4218 Весело

    Не вярвам форумния патриотар да научи нещо.

    Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
  3. 3 Профил на Taiga
    Taiga
    Рейтинг: 1019 Весело

    Ауу, досадничката лелка пак търси внимание в интернет ... Явно на живо не го получава. хохохо

    "АМЕРИКАНСКИ ГЕОЛОЗИ, ПРОУЧВАЙКИ ПОРЕДНОТО НЕФТЕНО НАХОДИЩЕ НА США, С ИЗНЕНАДА УСТАНОВИХА, ЧЕ НАД НЕГО ИМА НЯКАКВА АРАБСКА ДЪРЖАВА"




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