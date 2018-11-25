Добро позициониране, но в нарушение

Неправилно паркиране на автомобил на ул. "Ивайло" в София.

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Неправилно паркиране на автомобил на ул. "Ивайло" в София.



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Коментари (1)
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  1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 4054 Неутрално

    По експеримента бонусмалус ще плаща малус доста години.
    Миш;летата хем ще ни изучават реакциите, хем ще им плащаме дето ни тормозят.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!




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