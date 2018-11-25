Добро позициониране, но в нарушение

Валидна: от 19 ное, 2018 до 03 дек, 2018
Населено място: София
Компания: TESY
Валидна: от 23 ное, 2018 до 21 дек, 2018
Населено място: София
Компания: Организация на евреите в България “Шалом”
Валидна: от 16 ное, 2018 до 14 дек, 2018
Населено място: София
Компания: CCA International
Валидна: от 08 ное, 2018 до 29 ное, 2018
Населено място: Други в България
Компания: Агрополихим АД
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 4054 Неутрално
По експеримента бонусмалус ще плаща малус доста години.ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
Миш;летата хем ще ни изучават реакциите, хем ще им плащаме дето ни тормозят.