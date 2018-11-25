Катедралeн храм "Св. Сава"

Свети Сава e почитан сръбски княз, който се бори за независимост на сръбската църква, неин пръв архиепископ, по-късно канонизиран. По роднинска линия се пада вуйчо на българския цар Иван Асен II.

© xalli

Свети Сава e почитан сръбски княз, който се бори за независимост на сръбската църква, неин пръв архиепископ, по-късно канонизиран. По роднинска линия се пада вуйчо на българския цар Иван Асен II.



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Коментари (3)
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  1. 1 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 2896 Неутрално

    Религията е опиум за народа.

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
  2. 2 Профил на grayeagle
    grayeagle
    Рейтинг: 1417 Неутрално

    Сърбите го строиха, за да бъде най- големия на Балканите. Това е целта. Дори да е най- големия е като от картон, понеже няма никаква орнаментика и стил. Това е и отвън и отвътре. По- неприятно е само онова недоразумение в Скопие.
    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/73/Soborna_Church_Skopje1.JPG/1200px-Soborna_Church_Skopje1.JPG

  3. 3 Профил на tacheaux
    tacheaux
    Рейтинг: 2790 Неутрално

    До коментар [#2] от "grayeagle":
    "Сърбите го строиха, за да бъде най- големия на Балканите."

    но не успяха да го направят най-голям , защото най-голям е храмът със срамното име Александър Невски в София.





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