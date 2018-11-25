Катедралeн храм "Св. Сава"

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Валидна: от 23 ное, 2018 до 21 дек, 2018
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Боян ТаксировРейтинг: 2896 Неутрално
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grayeagleРейтинг: 1417 Неутрално
Сърбите го строиха, за да бъде най- големия на Балканите. Това е целта. Дори да е най- големия е като от картон, понеже няма никаква орнаментика и стил. Това е и отвън и отвътре. По- неприятно е само онова недоразумение в Скопие.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/73/Soborna_Church_Skopje1.JPG/1200px-Soborna_Church_Skopje1.JPG
tacheauxРейтинг: 2790 Неутрално
До коментар [#2] от "grayeagle":
"Сърбите го строиха, за да бъде най- големия на Балканите."
но не успяха да го направят най-голям , защото най-голям е храмът със срамното име Александър Невски в София.