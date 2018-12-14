Koледна обредност

Валидна: от 06 дек, 2018 до 20 дек, 2018
Населено място: София
Компания: Икономедиа АД
Валидна: от 06 дек, 2018 до 27 дек, 2018
Населено място: София
Компания: Икономедиа АД
Валидна: от 12 дек, 2018 до 26 дек, 2018
Населено място: София
Валидна: от 10 дек, 2018 до 24 дек, 2018
Населено място: София
Компания: EY
Paolo Di CanioРейтинг: 1723 Неутрално
Празникът е Рождество Христово!https://www.youtube.com/watch?v=tkzLu0ZNV6g&feature=youtu.be
plebsРейтинг: 2136 Неутрално
Бъдни вечер. И сурувакари.
Хубав бъдник.