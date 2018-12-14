Koледна обредност

Обреден хляб "Светец". Специално място на Коледа има приготвянето на хляба.<br />С изгрева на слънцето домакинята замесва "основният хляб", с мълчана вода и с брашно пресято през три сита. Момичетата изпичат коледни кравайчета(колачета), които се раздават на коледарите.

© xalli

Обреден хляб "Светец". Специално място на Коледа има приготвянето на хляба.
С изгрева на слънцето домакинята замесва "основният хляб", с мълчана вода и с брашно пресято през три сита. Момичетата изпичат коледни кравайчета(колачета), които се раздават на коледарите.



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Коментари (2)
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  1. 1 Профил на Paolo Di Canio
    Paolo Di Canio
    Рейтинг: 1723 Неутрално

    Празникът е Рождество Христово!

    https://www.youtube.com/watch?v=tkzLu0ZNV6g&feature=youtu.be
  2. 2 Профил на plebs
    plebs
    Рейтинг: 2136 Неутрално

    Бъдни вечер. И сурувакари.
    Хубав бъдник.





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