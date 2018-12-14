Обновена квартална градинка

От есента кипи усилена работа в малка столична градинка, любимо място за няколко детски градини и жителите на околните сгради.

© xali

От есента кипи усилена работа в малка столична градинка, любимо място за няколко детски градини и жителите на околните сгради.



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Коментари (6)
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  1. 1 Профил на karabastun
    karabastun
    Рейтинг: 8674 Любопитно

    Някъде тук имаше голям бор,............
    -----------
    Погледни наляво - ТАМ Е !!! с идеята да бъде украсяван за коледните празници ......с коледни мръвки !

    karabastun1@abv.bg
  2. 2 Профил на pet_fire
    pet_fire
    Рейтинг: 4317 Неутрално

    Малко "претупана" работа

  3. 3 Профил на Лелка
    Лелка
    Рейтинг: 1593 Неутрално

    Стабилна гербелящина!

  4. 4 Профил на karabastun
    karabastun
    Рейтинг: 8674 Весело

    До коментар [#3] от "Лелка":

    Това е наследство от свободния демократ ...:)

    karabastun1@abv.bg
  5. 5 Профил на Ogiigo
    Ogiigo
    Рейтинг: 1247 Неутрално

    И? Резултатът не изглежда особено впечатляващ!

    Колкото един предмет е по-кух, толкова повече шум вдига.
  6. 6 Профил на milenmihailov
    milenmihailov
    Рейтинг: 445 Неутрално

    И колко милиона е това?





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