Обновена квартална градинка

Валидна: от 06 дек, 2018 до 20 дек, 2018
Населено място: София
Компания: Икономедиа АД
Валидна: от 06 дек, 2018 до 27 дек, 2018
Населено място: София
Компания: Икономедиа АД
Валидна: от 12 дек, 2018 до 26 дек, 2018
Населено място: София
Валидна: от 10 дек, 2018 до 24 дек, 2018
Населено място: София
Компания: EY
karabastunРейтинг: 8674 Любопитно
Някъде тук имаше голям бор,............karabastun1@abv.bg
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Погледни наляво - ТАМ Е !!! с идеята да бъде украсяван за коледните празници ......с коледни мръвки !
pet_fireРейтинг: 4317 Неутрално
Малко "претупана" работа
ЛелкаРейтинг: 1593 Неутрално
Стабилна гербелящина!
karabastunРейтинг: 8674 Весело
До коментар [#3] от "Лелка":karabastun1@abv.bg
Това е наследство от свободния демократ ...:)
OgiigoРейтинг: 1247 Неутрално
И? Резултатът не изглежда особено впечатляващ!Колкото един предмет е по-кух, толкова повече шум вдига.
milenmihailovРейтинг: 445 Неутрално
И колко милиона е това?