Празнично в Белград

По улица "Кнез Михайлова" се носи аромат на печени кестени.

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По улица "Кнез Михайлова" се носи аромат на печени кестени.



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Коментари (6)
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  1. 1 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
    'ΕΡΕΒΟΣ
    Рейтинг: 3980 Неутрално

    Белград е атмосферен град, а сърбите весели хора !

    Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
  2. 2 Профил на Пипера е много лют
    Пипера е много лют
    Рейтинг: 456 Весело

    За сърбите днес и утре са си обикновени работни дни, те частят на 7-ми януари, по стар стил..

    http://www.youtube.com/watch?v=wPw0Z5CtKTs
  3. 3 Профил на Веселин Дечев
    Веселин Дечев
    Рейтинг: 1586 Любопитно

    И манджата им е истинска, все още.

    Съболезнования към всички либераст-толерасти за евроатлантическите ви ценности!
  4. 4 Профил на Пипера е много лют
    Пипера е много лют
    Рейтинг: 456 Неутрално

    До коментар [#3] от "Веселин Дечев":

    Дай Боже да стоят извън ЕС, за да остане такава, хахах....

    http://www.youtube.com/watch?v=wPw0Z5CtKTs
  5. 5 Профил на man_un
    man_un
    Рейтинг: 2406 Неутрално

    Моя лична препоръка-кестените са по-добри варени.

  6. 6 Профил на Веселин Дечев
    Веселин Дечев
    Рейтинг: 1586 Любопитно

    Моя лична препоръка-кестените са по-добри варени.
    —цитат от коментар 5 на man_un


    Как се варят?

    Съболезнования към всички либераст-толерасти за евроатлантическите ви ценности!




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