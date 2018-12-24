Празнично в Белград

Валидна: от 06 дек, 2018 до 27 дек, 2018
Населено място: София
Компания: Икономедиа АД
Валидна: от 18 дек, 2018 до 01 яну, 2019
Населено място: София
Валидна: от 12 дек, 2018 до 26 дек, 2018
Населено място: София
Валидна: от 10 дек, 2018 до 24 дек, 2018
Населено място: София
Компания: EY
'ΕΡΕΒΟΣРейтинг: 3980 Неутрално
Белград е атмосферен град, а сърбите весели хора !Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
Пипера е много лютРейтинг: 456 Весело
За сърбите днес и утре са си обикновени работни дни, те частят на 7-ми януари, по стар стил..http://www.youtube.com/watch?v=wPw0Z5CtKTs
Веселин ДечевРейтинг: 1586 Любопитно
И манджата им е истинска, все още.Съболезнования към всички либераст-толерасти за евроатлантическите ви ценности!
Пипера е много лютРейтинг: 456 Неутрално
До коментар [#3] от "Веселин Дечев":http://www.youtube.com/watch?v=wPw0Z5CtKTs
Дай Боже да стоят извън ЕС, за да остане такава, хахах....
man_unРейтинг: 2406 Неутрално
Моя лична препоръка-кестените са по-добри варени.
Веселин ДечевРейтинг: 1586 Любопитно
Как се варят? Съболезнования към всички либераст-толерасти за евроатлантическите ви ценности!