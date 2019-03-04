"Дом Москва" в София

Сградата е една от първите административни постройки след Освобождението и през 1880-1976 г. става център на Руската дипломатическа мисия у нас.

© zsm

Сградата е една от първите административни постройки след Освобождението и през 1880-1976 г. става център на Руската дипломатическа мисия у нас.



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Коментари (1)
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  1. 1 Профил на karabastun
    karabastun
    Рейтинг: 8073 Весело

    Мила - по-грозна от по-грозна снимка, не е лесно да се направят"_")

    karabastun1@abv.bg




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