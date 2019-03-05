Вековните гори в България и техните обитатели

Българската академия на науките (БАН) представя изложбата "Вековните гори в България и техните обитатели". Автори на изложбата са флористи, анималисти, илюстратори в сътрудничество с природозащитни организации.

© zsm

Българската академия на науките (БАН) представя изложбата "Вековните гори в България и техните обитатели". Автори на изложбата са флористи, анималисти, илюстратори в сътрудничество с природозащитни организации.



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Коментари (5)
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  1. 1 Профил на xox55541929
    xox55541929
    Рейтинг: 1736 Неутрално

    Останаха ли вековни гори в България? :-(

  2. 2 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 2755 Неутрално

    От първата снимка си помислих, че авторката си е поръчала портрет при уличен художник :))

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
  3. 3 Профил на кокошката
    кокошката
    Рейтинг: 1336 Весело

    От първата снимка си помислих, че авторката си е поръчала портрет при уличен художник :))
    —цитат от коментар 2 на Боян Таксиров


    Авторката е женствена и красива, не като тебе- само женствена 😂😂 га га

  4. 4 Профил на hamiltonf
    hamiltonf
    Рейтинг: 5280 Весело

    До коментар [#2] от "Боян Таксиров":

    Не обиждайте авторката, тя толкова си може...

    скоростен индекс "Y"
  5. 5 Профил на xox55541929
    xox55541929
    Рейтинг: 1736 Неутрално

    Сега се зачудих, какви са тези риби на 3-та снимка, които плуват из вековните гори?!? :-)





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