Вековните гори в България и техните обитатели

Темата за вековните гори е сред най-публицистичните и популяризирането ѝ е важно. Авторите на изложбата насочват вниманието ни към активно участие в проучването и опазването на вековните гори в България, като събираме информация, фотографираме и популяризираме редки и застрашени растителни и животински видове.