Вековните гори в България и техните обитатели

Валидна: от 01 мар, 2019 до 29 мар, 2019
Населено място: София
Компания: CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP
Валидна: от 01 мар, 2019 до 29 мар, 2019
Населено място: София
Компания: CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP
Валидна: от 01 мар, 2019 до 29 мар, 2019
Населено място: София
Компания: CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP
Валидна: от 01 мар, 2019 до 29 мар, 2019
Населено място: София
Компания: CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP
xox55541929Рейтинг: 1736 Неутрално
Останаха ли вековни гори в България? :-(
Боян ТаксировРейтинг: 2755 Неутрално
От първата снимка си помислих, че авторката си е поръчала портрет при уличен художник :))mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
кокошкатаРейтинг: 1336 Весело
Авторката е женствена и красива, не като тебе- само женствена 😂😂 га га
hamiltonfРейтинг: 5280 Весело
До коментар [#2] от "Боян Таксиров":скоростен индекс "Y"
Не обиждайте авторката, тя толкова си може...
xox55541929Рейтинг: 1736 Неутрално
Сега се зачудих, какви са тези риби на 3-та снимка, които плуват из вековните гори?!? :-)