Къщите на братя Парушеви в София

Валидна: от 08 мар, 2019 до 05 апр, 2019
Населено място: София
Компания: KPMG
Валидна: от 08 мар, 2019 до 05 апр, 2019
Населено място: София
Компания: KPMG
Валидна: от 07 мар, 2019 до 04 апр, 2019
Населено място: София
Валидна: от 07 мар, 2019 до 04 апр, 2019
Населено място: София
deafРейтинг: 3360 Неутрално
Днес няма ли модна къща "Парушев"? Слави Трифонов май носи костюми "Парушев".
Norman GranzРейтинг: 4172 Неутрално
Едната от двете (тази, която се пада отляво, когато човек се обърне на запад, към Ал. Невски) е била временен щаб на комунистическата милиция и в мазето й е убит Райко Алексиев.НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
Иначе къщите наистина имат неповторим чар и заслужават да бъдат запазени за поколенията. А по улица Шипка какви къщи има...
''zms15783''Рейтинг: 11771 Неутрално
До коментар [#2] от "Norman Granz":
Незнам просто разглеждам тея на арх Софийски а те са около 60.
ohg30520577Рейтинг: 921 Неутрално
До коментар [#2] от "Norman Granz":
Има.Но докога?
vassilunРейтинг: 4811 Неутрално
"Според градските легенди съпругата на Иван Парушев взаимствала идеята за къщите от една алпийска вила в Лион. "
Ксали, Лион е доста далеч от Алпите!
''zms15783''Рейтинг: 11771 Неутрално
До коментар [#5] от "vassilun":
Благодаря, просто така ми дойде.
ohg30520577Рейтинг: 921 Неутрално
До коментар [#5] от "vassilun":
Алпийски вили има не само в Алпите.
Има и Лион, и в Париж, и в Берлин, има и в Боровец, в София, даже и в Бургас.
baba_zozolanaРейтинг: 1232 Неутрално
Правилното изписване е "заимствам".I used to walk into a room full of people and wonder if they liked me... Now I look around and wonder if I like them.
https://kaksepishe.com/zaimstvam/