Къщите на братя Парушеви в София

"Оборище" една от най-престижните софийски улици. Датира в плановете на града от 1879 г. Това е период, известен като Батенбергов.<br /><br />Къщите близнаци са строени 1911 г. и са творение на арх. Никола Лазаров.

© zsm

"Оборище" една от най-престижните софийски улици. Датира в плановете на града от 1879 г. Това е период, известен като Батенбергов.

Къщите близнаци са строени 1911 г. и са творение на арх. Никола Лазаров.



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Коментари (8)
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  1. 1 Профил на deaf
    deaf
    Рейтинг: 3360 Неутрално

    Днес няма ли модна къща "Парушев"? Слави Трифонов май носи костюми "Парушев".

  2. 2 Профил на Norman Granz
    Norman Granz
    Рейтинг: 4172 Неутрално

    Едната от двете (тази, която се пада отляво, когато човек се обърне на запад, към Ал. Невски) е била временен щаб на комунистическата милиция и в мазето й е убит Райко Алексиев.

    Иначе къщите наистина имат неповторим чар и заслужават да бъдат запазени за поколенията. А по улица Шипка какви къщи има...

    НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
  3. 3 Профил на ''zms15783''
    ''zms15783''
    Рейтинг: 11771 Неутрално

    До коментар [#2] от "Norman Granz":

    Незнам просто разглеждам тея на арх Софийски а те са около 60.

  4. 4 Профил на ohg30520577
    ohg30520577
    Рейтинг: 921 Неутрално

    До коментар [#2] от "Norman Granz":

    Има.Но докога?

  5. 5 Профил на vassilun
    vassilun
    Рейтинг: 4811 Неутрално

    "Според градските легенди съпругата на Иван Парушев взаимствала идеята за къщите от една алпийска вила в Лион. "

    Ксали, Лион е доста далеч от Алпите!

  6. 6 Профил на ''zms15783''
    ''zms15783''
    Рейтинг: 11771 Неутрално

    До коментар [#5] от "vassilun":

    Благодаря, просто така ми дойде.

  7. 7 Профил на ohg30520577
    ohg30520577
    Рейтинг: 921 Неутрално

    До коментар [#5] от "vassilun":

    Алпийски вили има не само в Алпите.

    Има и Лион, и в Париж, и в Берлин, има и в Боровец, в София, даже и в Бургас.

  8. 8 Профил на baba_zozolana
    baba_zozolana
    Рейтинг: 1232 Неутрално

    Правилното изписване е "заимствам".

    https://kaksepishe.com/zaimstvam/

    I used to walk into a room full of people and wonder if they liked me... Now I look around and wonder if I like them.




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