Разходка в Ниш

Не унищожавай това, което си сътворил.

© Terminator

Не унищожавай това, което си сътворил.



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Коментари (5)
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  1. 1 Профил на hasmokar
    hasmokar
    Рейтинг: 841 Неутрално

    Не унищожавай това, което НЕ СИ сътворил!

  2. 2 Профил на DDR
    DDR
    Рейтинг: 3380 Весело

    До коментар [#1] от "hasmokar":

    Карай лаф да става !😂😂😂

    Принадлежността към дадена нация не е даденост, тя е въпрос на възпитание а след време и на осъзнат избор. Културталибан - с комсомолски плам определя кой е културен и кой чалгаджия.
  3. 3 Профил на bosev.asen
    bosev.asen
    Рейтинг: 519 Разстроено

    Не става за разходка...

  4. 4 Профил на koko65bg
    koko65bg
    Рейтинг: 1958 Весело

    Малко орязани снимки. Все едно, че са снимани крадешком.

  5. 5 Профил на rehwaz
    rehwaz
    Рейтинг: 436 Неутрално

    Ниш има толкова повече да покаже от това, което този човек е снимал... и да, преводът на първата снимка е глупав.





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