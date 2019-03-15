Разходка в Ниш

Валидна: от 15 мар, 2019 до 12 апр, 2019
Населено място: София
Компания: KPMG
Валидна: от 11 мар, 2019 до 08 апр, 2019
Населено място: София
Валидна: от 11 мар, 2019 до 08 апр, 2019
Населено място: София
Валидна: от 08 мар, 2019 до 05 апр, 2019
Населено място: София
Компания: KPMG
hasmokarРейтинг: 841 Неутрално
Не унищожавай това, което НЕ СИ сътворил!
DDRРейтинг: 3380 Весело
До коментар [#1] от "hasmokar":Принадлежността към дадена нация не е даденост, тя е въпрос на възпитание а след време и на осъзнат избор. Културталибан - с комсомолски плам определя кой е културен и кой чалгаджия.
Карай лаф да става !😂😂😂
bosev.asenРейтинг: 519 Разстроено
Не става за разходка...
koko65bgРейтинг: 1958 Весело
Малко орязани снимки. Все едно, че са снимани крадешком.
rehwazРейтинг: 436 Неутрално
Ниш има толкова повече да покаже от това, което този човек е снимал... и да, преводът на първата снимка е глупав.