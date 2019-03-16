Валидна: от 15 мар, 2019 до 12 апр, 2019
Населено място: София
Компания: KPMG
Валидна: от 11 мар, 2019 до 08 апр, 2019
Населено място: София
Валидна: от 11 мар, 2019 до 08 апр, 2019
Населено място: София
Валидна: от 08 мар, 2019 до 05 апр, 2019
Населено място: София
Компания: KPMG
PracticРейтинг: 3299 Неутрално
Българското пробуждане
"Нека не забравяме, че ако нашите прадеди се бяха пробудили по-отрано, народното ни битие не щеше да е в такова положение"
Добри Чинтулов
http://members.tripod.com/ ~NIE_MONTHLY/nie5_02/chintulov.htm