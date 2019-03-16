Пробуждане

Пролетта вече идва, не само че Тодор е съблякъл кожусите си, а овошки цъфнаха и пчелите, най работните започнаха неуморната си работа.

© Pemi Nikol

Пролетта вече идва, не само че Тодор е съблякъл кожусите си, а овошки цъфнаха и пчелите, най работните започнаха неуморната си работа.



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Коментари (1)
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  1. 1 Профил на Practic
    Practic
    Рейтинг: 3299 Неутрално

    Българското пробуждане

    "Нека не забравяме, че ако нашите прадеди се бяха пробудили по-отрано, народното ни битие не щеше да е в такова положение"
    Добри Чинтулов
    http://members.tripod.com/ ~NIE_MONTHLY/nie5_02/chintulov.htm





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