Поредният немарлив софийски ремонт

Разбира се, и немарливостта е налице - никой НИКЪДЕ не е почистил строителните материали - тухли и пръст си седят до грозно оставения бетон. До ВСЯКА лампа естествено се намира и неизменната за България шахта - грозно стърчаща над земята. Вместо да намаляваме пословичния огромен брой шахти, ние ги увеличаваме.