Поредният немарлив софийски ремонт

Валидна: от 15 мар, 2019 до 12 апр, 2019
Населено място: София
Компания: KPMG
Валидна: от 11 мар, 2019 до 08 апр, 2019
Населено място: София
Валидна: от 11 мар, 2019 до 08 апр, 2019
Населено място: София
Валидна: от 08 мар, 2019 до 05 апр, 2019
Населено място: София
Компания: KPMG
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 3948 Неутрално
Ама недейте така - не е довършено. Лентата - предизборно с фънди и банкянския.ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
Ivan ProdanovРейтинг: 1676 Неутрално
Путин е виновен!