Поредният немарлив софийски ремонт

След като ѝ отне десетилетия, Столична община все пак замени лампите в Южния парк, който тънеше в тъмнина. Разбира се, далеч не всички алеи са осветени, в половината парк осветление още няма, въпреки че съм пращал новина за това още през 2010 г.

© clint_eastwood

След като ѝ отне десетилетия, Столична община все пак замени лампите в Южния парк, който тънеше в тъмнина. Разбира се, далеч не всички алеи са осветени, в половината парк осветление още няма, въпреки че съм пращал новина за това още през 2010 г.



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Коментари (2)
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  1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 3948 Неутрално

    Ама недейте така - не е довършено. Лентата - предизборно с фънди и банкянския.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  2. 2 Профил на Ivan Prodanov
    Ivan Prodanov
    Рейтинг: 1676 Неутрално

    Путин е виновен!





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