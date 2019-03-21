Скрита перла във Франкфурт

До края на май във Франкфурт има една великолепна изложба "Тициан и Ренесанса във Венеция". Предлага я чудесният частен музей "Щедел". Цялото име е Щеделски художествен институт и галерия, а е известен като музея "Щедел". Той е художествен музей с галерия във Франкфурт на Майн, чиято колекция е сред най-значителните в Германия. Той съществува вече повече от 200 години. В дъждовния следобед пред сградата имаше опашка за влизане. Моят ред дойде след 30 минути чакане.

© penetrating

До края на май във Франкфурт има една великолепна изложба "Тициан и Ренесанса във Венеция". Предлага я чудесният частен музей "Щедел". Цялото име е Щеделски художествен институт и галерия, а е известен като музея "Щедел". Той е художествен музей с галерия във Франкфурт на Майн, чиято колекция е сред най-значителните в Германия. Той съществува вече повече от 200 години. В дъждовния следобед пред сградата имаше опашка за влизане. Моят ред дойде след 30 минути чакане.



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Коментари (3)
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  1. 1 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 11251 Неутрално

    Интересна галерия, благодаря на автора.

  2. 2 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 2857 Неутрално

    На мен ми е малко скучно обаче, но сигурно ще се намерят и ценители :)

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
  3. 3 Профил на klimentm
    klimentm
    Рейтинг: 4721 Весело

    Чудесно, най сетне да си отдъхна малко от съвременното изкуство!

    klimentm




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