Скрита перла във Франкфурт

Сега от началото на февруари до края на май музеят е събрал над 100 платна на ренесансови майстори от най-големите музей в света от Италия, Франция, САЩ, Испания, Португалия. В центъра на вниманието е творчеството на Тициан, но има над 100 платна на Тинторето, Тиеполо, Ботичели. Музеят предлага и прекрасни печатни каталози, а откупките продължават. В изложбената зала видят три нови придобивки от последната година.