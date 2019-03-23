Съботен протест

Валидна: от 22 мар, 2019 до 19 апр, 2019
Населено място: София
Валидна: от 15 мар, 2019 до 12 апр, 2019
Населено място: София
Компания: KPMG
Валидна: от 11 мар, 2019 до 08 апр, 2019
Населено място: София
Валидна: от 11 мар, 2019 до 08 апр, 2019
Населено място: София
АмброзСПРейтинг: 952 Неутрално
Пак съм самМисълта ражда действието.
събота срещу неделя...........
Аман от платени протестъри с"кауза"колкото,толкова!
442Рейтинг: 1677 Неутрално
Оооо дА. Много важен протест. Добре че го отразихте.
ТаралежРейтинг: 3001 Неутрално
Един недоволен? И 7 милиона доволни? Е, ми....Шъ съ упраим, нема начин!
DDRРейтинг: 3625 Неутрално
Прости им Господи, те не знаят какво вършат.Принадлежността към дадена нация не е даденост, тя е въпрос на възпитание а след време и на осъзнат избор. Културталибан - с комсомолски плам определя кой е културен и кой чалгаджия.