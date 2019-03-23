Съботен протест

В топлия пролетен ден Йоло Денев с мегафон пред Народното събрание събира подписка за пряка демокрация и прилагане на крумовите закони.

© zsm

В топлия пролетен ден Йоло Денев с мегафон пред Народното събрание събира подписка за пряка демокрация и прилагане на крумовите закони.



Ключови думи към статията:

Коментари (4)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на АмброзСП
    АмброзСП
    Рейтинг: 952 Неутрално

    Пак съм сам
    събота срещу неделя...........
    Аман от платени протестъри с"кауза"колкото,толкова!

    Мисълта ражда действието.
  2. 2 Профил на 442
    442
    Рейтинг: 1677 Неутрално

    Оооо дА. Много важен протест. Добре че го отразихте.

  3. 3 Профил на Таралеж
    Таралеж
    Рейтинг: 3001 Неутрално

    Един недоволен? И 7 милиона доволни? Е, ми....Шъ съ упраим, нема начин!

  4. 4 Профил на DDR
    DDR
    Рейтинг: 3625 Неутрално

    Прости им Господи, те не знаят какво вършат.

    Принадлежността към дадена нация не е даденост, тя е въпрос на възпитание а след време и на осъзнат избор. Културталибан - с комсомолски плам определя кой е културен и кой чалгаджия.




За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
нагоре
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK