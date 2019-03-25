Глиган под прикритие

Случката е от един фотолов преди няколко години. С моя водач вървяхме доста дълго през гората, докато той накрая забеляза този самотен глиган, който се ровеше в земята и търсеше вероятно жълъди. Приближихме се към него без да ни усети, защото беше прекалено зает да търси храна. Разделихме се, като аз бях фронтално срещу глигана, а водачът ми мина от дясната му страна. Планът беше водачът ми да го подплаши леко, за да се покаже целия и аз да мога да го снимам. Така и направихме. След като водачът ми издаде лек шум, глигана леко се стресна и взе да се ослушва. Това е снимката, която виждате. На следващата снимка, а апарата ми снима с 10 кадъра в секунда, вече го нямаше - уникално бързи животни! Успешна седмица на всички!