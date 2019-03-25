Глиган под прикритие

Случката е от един фотолов преди няколко години. С моя водач вървяхме доста дълго през гората, докато той накрая забеляза този самотен глиган, който се ровеше в земята и търсеше вероятно жълъди. Приближихме се към него без да ни усети, защото беше прекалено зает да търси храна. Разделихме се, като аз бях фронтално срещу глигана, а водачът ми мина от дясната му страна. Планът беше водачът ми да го подплаши леко, за да се покаже целия и аз да мога да го снимам. Така и направихме. След като водачът ми издаде лек шум, глигана леко се стресна и взе да се ослушва. Това е снимката, която виждате. На следващата снимка, а апарата ми снима с 10 кадъра в секунда, вече го нямаше - уникално бързи животни! Успешна седмица на всички!

© Иван Филдишев

Случката е от един фотолов преди няколко години. С моя водач вървяхме доста дълго през гората, докато той накрая забеляза този самотен глиган, който се ровеше в земята и търсеше вероятно жълъди. Приближихме се към него без да ни усети, защото беше прекалено зает да търси храна. Разделихме се, като аз бях фронтално срещу глигана, а водачът ми мина от дясната му страна. Планът беше водачът ми да го подплаши леко, за да се покаже целия и аз да мога да го снимам. Така и направихме. След като водачът ми издаде лек шум, глигана леко се стресна и взе да се ослушва. Това е снимката, която виждате. На следващата снимка, а апарата ми снима с 10 кадъра в секунда, вече го нямаше - уникално бързи животни! Успешна седмица на всички!



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Коментари (3)
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  1. 1 Профил на Molossian
    Molossian
    Рейтинг: 2431 Неутрално

    Браво!
    Успешна седмица и на теб!

    Panta rhei....
  2. 2 Профил на troika
    troika
    Рейтинг: 620 Неутрално

    Ушко. За мен е по-приятно да ги наблюдаваш животните от това да ги убиваш.

    забавление и приключение
  3. 3 Профил на deaf
    deaf
    Рейтинг: 3276 Весело

    Перфектно се е получила снимката. Вижда му се едното очо.

    Във Франция веднъж охранявах замък. Сам. Нощно време идваха глигани и с любопитство се разхождаха около замъка и изкуственото езеро пред него. Не са толкова плашливи,колкото у нас.





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