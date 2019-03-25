Глиган под прикритие

Валидна: от 22 мар, 2019 до 19 апр, 2019
Населено място: София
Валидна: от 15 мар, 2019 до 12 апр, 2019
Населено място: София
Компания: KPMG
Валидна: от 11 мар, 2019 до 08 апр, 2019
Населено място: София
Валидна: от 11 мар, 2019 до 08 апр, 2019
Населено място: София
MolossianРейтинг: 2431 Неутрално
Браво!Panta rhei....
Успешна седмица и на теб!
troikaРейтинг: 620 Неутрално
Ушко. За мен е по-приятно да ги наблюдаваш животните от това да ги убиваш.забавление и приключение
deafРейтинг: 3276 Весело
Перфектно се е получила снимката. Вижда му се едното очо.
Във Франция веднъж охранявах замък. Сам. Нощно време идваха глигани и с любопитство се разхождаха около замъка и изкуственото езеро пред него. Не са толкова плашливи,колкото у нас.